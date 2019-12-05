【華為前員工風波】胡錫進：華為面對海嘯般的負面輿情不正常

華為前員工李洪元因補償款事件，去年年底被華為指控敲詐勒索，遭公安機關羈押長達251天。及後李洪元指希望華為向他道歉，但華為發聲明拒絕，引來網民一面倒的口誅筆伐，甚至部分內地傳媒亦有發表評論斥責。 華為受到輿論衝擊之際，官媒《環球時報》總編胡錫進周四（5日）評論事件時指出，形成針對華為海嘯般的負面輿情不正常。他還認為，美國很明確想要讓華為「死」，而中國國內也有少數人順著美方的思路在詛咒它。

胡錫進多次就華為前員工事件發表意見。（資料圖片）

胡錫進在文章中稱，案件中華為的一名基層主管是報案者，這一報案在法律上可能準確，也可能不準確。「客觀說，華為的責任就這麼大。」他指出，國家賠償表達了對羈押李洪元的法律態度。但這些都是司法程序問題，不是華為能夠影響的。

胡錫進還說，雖然有人懷疑華為干預了這個（司法）過程，但沒有任何這方面的證據，而華為是一家講法律和講規則的公司，對一名前員工搞司法迫害，不符合該公司的基本價值觀，且充滿風險。因此做這種懷疑時，不應使用對華為有罪推定的邏輯，並讓它主導輿論。

胡錫進認同華為的聲明很短並缺少「溫度」，給人以不尊重公眾情感的印象，但強調這或許是隱情所致，又或許是公關失誤。他說，就事論事地批評華為是正常的，但是形成針對華為海嘯般的負面輿情，他不認為是正常的。

華為前員工李洪元曾表達希望就事件直接與華為創始人任正非溝通。（資料圖片）

胡錫進指，輿論場針對華為的激烈發酵，有一些是信息不對稱所致，還有相當一部分是「帶節奏」（帶風向）的結果。而輿論發酵起來後，就將危機感全都傾瀉到華為公司的頭上，這不應該是華為承受的負荷。

華為是當下中國崛起遭遇挑戰時期承重最大的公司之一。美國很明確想要讓它死，國內也有少數人順著美方的思路在詛咒它。在具體的爭議層面，事情是一個邏輯，但當我們的判斷涉及對華為的根本性肯定或否定時，一定有戰略利益和動機會參與其中。作為中國人，我們要有能力拒絕這種參與，讓華為的事情始終在它的原點周圍徘徊。 胡錫進

胡錫進最後還說，今天形成的針對華為的輿論面貌，「令親者痛仇者快」。他提醒，要警惕不被人朝那樣方向帶了節奏，也希望華為堅強，正確地面對公眾的各種聲音。

（環球時報）