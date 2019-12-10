輿論場：虛實新疆　防火牆內外兩重天

「我想做一個現場調查，在座的外國記者朋友們，你們當中有誰看過這兩部紀錄片？」（現場幾十名外國記者無人舉手）「今天上午，很多西方媒體都去了國新辦舉辦的涉疆問題發佈會，你們也都沒有報嗎？你們能不能坦率地告訴我，你們為什麼沒有報道？」

這是12月9日中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩向在場的外國記者提問。她提到的兩部紀錄片，是中央廣播電視總枱旗下中國環球電視網CGTN在剛剛過去的周末接連發布的《中國新疆，反恐前沿》、《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》，「展示了恐怖主義和宗教極端主義對該地區民眾的傷害，並揭露了恐怖組織『東伊運』的種種惡行」。

中國日前推出《中國新疆，反恐前沿》紀錄片。（影片截圖）

兩部紀錄片公布了大量暴恐襲擊的原始畫面素材，特別是《中國新疆，反恐前沿》中首次披露了2013年北京天安門金水橋恐襲的現場畫面，在社交媒體上獲得上千萬次觀看，相關話題閲讀量超過3億，其中一條點贊數很高的代表性評論是「沒有認真看完這50分鐘的人，就沒有資格對中國新疆發表任何無知狂妄的言論」。

中國官方十分在意兩部紀錄片在國際輿論的環境裏是否被看見並不難理解，畢竟從目前來看，YouTube上16萬的觀看數量與中國國內的關注度根本不在一個量級上。還有內媒專門報道了CGTN在YouTube上的101萬訂閲用戶中，很多人反映沒有收到YouTube推送的細節。

+ 2

這兩部重磅紀錄片，首要任務也正是被一些西方媒體明確感知到的「回擊國際批評」。12月3日美國國會審議通過《2019年維吾爾人權政策法案》，次日中國人大、政協、中國外交部、中國國家反恐辦等七部委聯合發聲譴責只是為回擊拉開了序曲，兩部紀錄片才是「主戰武器」。

12月7日放出第一部紀錄片，大陸官媒的攻勢也於8日漸次展開，《人民日報》發表評論文章《「人權」幌子掩蓋不了險惡用心》，直接點出美方的「老把戲」罔顧事實、「顛倒黑白」；《人民日報》海外版則發表評論《美國不要站到反恐的對立面》，直接引用紀錄片中的內容，稱「教培中心是集中營」的謊言在事實面前「不攻自破」。

然而西方主流媒體的沉默讓中方的宣傳攻勢感覺是打在了棉花上。除了法國國際廣播電台對兩部紀錄片做了還算細緻的介紹，以及「路透社、《每日電訊報》的簡短報道」，無論使用中文還是英文，搜索引擎再也找不到更多西方媒體關於新疆反恐紀錄片的報道。

於是央視國際鋭評8日發表評論《一些西方媒體面對涉疆紀錄片為何裝聾作啞》，《環球時報》等媒體9日也用同樣的視角繼續跟進評論。

或許中方已預料到了這種情況：紀錄片「叫不醒裝睡的人」，那就再開一場高規格的發佈會。9日上午10點，國務院新聞辦舉行「新疆穩定發展」主題新聞發佈會，出席官員有新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜，新疆喀什地委副書記、喀什地區行署專員帕爾哈提·肉孜等人。

四位官員中，雪克來提·扎克爾、艾爾肯·吐尼亞孜已經是五個月中第二次出現在中國國新辦的新聞發佈廳——7月30日，兩人曾圍繞「建設美麗新疆 共圓祖國夢想」的主題發言並答記者問，那場發佈會是中國各省份介紹70年來經濟社會發展的系列發佈會之一。

有內媒分析稱，「這樣的出場頻率在省部級地方官員中並不多見」。

在這樣的時間節點去討論新疆的「穩定」、「發展」，針對性無需多言。雪克來提·扎克爾在開場的講話中，開篇就將話題引向了新疆曾經高發的暴恐事件，結語時對美國通過涉疆法案點名批評，而「新疆反恐措施和美國等國反恐措施本質上沒區別」的表述則成為了路透社的報道標題。

中國國新辦舉辦的「新疆穩定發展」發佈會，西方主流媒體依然少有報道。（VCG）

被當作「人權靶心」的教育培訓中心才是重點，這一點心照不宣。在答記者問環節，半數問題或直奔教培中心，或涉及人權與反恐。相比7月31日那次發佈會上「教培中心的學員多數已經結業，實現了就業」的表述，雪克來提·扎克爾首次代表中國官方宣布「目前，參加『三學一去』的教培學員已全部結業，在政府幫助下實現了穩定就業」，並表示教培中心下一步將成為「日常性、常態化、開放式」的教育培訓機構，重點培訓「國家通用語言文字、法律知識、職業技能等」，「時間可長可短」。

有評論稱，這番表態似乎宣告了一直處於輿論旋渦的教育培訓中心「已經結束了上一階段的使命」。

對於「新疆大規模拆除清真寺」的傳言，以及國際調查記者同盟ICJC披露的關於新疆的「內部文件」等熱點問題，幾位新疆官員也都在發佈會上給予了反駁和回擊。

不過，這場發佈會同樣並未引發國際主流媒體太多關注，所以才有了本文開頭中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上的「靈魂之問」：「當有一些別有用心的撒謊者撒着關於涉疆問題的彌天大謊時，你們趨之若鶩，而當新疆的事實和真相展現在我們面前時，你們卻避之唯恐不及，這是為什麼？」

當然，西方媒體也並非一律高掛免戰牌，BBC在9日報道中表示，中方的兩部紀錄片，與國際社會對新疆人權的譴責與憂慮，「宛若兩條平行的敘事」，並依然用一貫的立場發問，「這兩條敘事真的矛盾嗎」，「打擊恐怖主義無可厚非，但這是否意味着當局就能在未經審判的情況下，將百萬穆斯林長期拘押在高度戒備的營地裏」。

「中國新疆政策的對與錯，到底應該由誰來評判？」

當然是用事實來評判。只不過在中國與西方國家，存在着兩個關於新疆教培中心的「事實」，兩邊互相指責對方說謊。

然而就像推理小說中常說的「真相只有一個」，中國方面公開的事實，可以得到很多海外學者的佐證——多名曾到新疆實地探訪過教培中心，並用各種方法與當地普通百姓交流過的來自台灣、馬來西亞等地的學者表示，所謂「集中營」的說法太過誇張，教培中心其實非常注重語言與職業技能培訓，通過解決「經濟基礎」來改變「上層建築」，幫助去除極端思想，這也是中方反覆宣傳新疆近三年來「零恐襲」的底氣所在。教培中心的學員們在周末和節假日可以回家，「根本不存在粗暴限制人身自由的問題」。

而西方媒體對於新疆教培中心的報道，目前還找不到更多可以佐證的細節，不久前讓西方輿論興奮的「內部文件」，大部分篇幅都是領導人講話，並未見任何「機密」之處，也很難看出其中有什麼「迫害手法」。甚至不少西方主流媒體報道新疆的記者，本人並未去過新疆。

在「我只相信我願意相信的」輿論對峙下，率先發聲的一方往往佔據先機，所以在某種意義上，中方通過紀錄片、發佈會打出的輿論攻勢，都是在替此前被動的局面「還債」——不光是國際輿論，也應該看到中國國內的私人社交媒體平台上，也不乏有網友發出「為什麼在這時候推這兩個紀錄片啊」的疑問。你不能簡單的指責這些人「政治敏感性不夠」。

而在西方輿論就新疆問題「自說自話」與無視中方發言努力的事實下，一些學者擔心的「世界將分化成兩個互不相通的世界」或許並非危言。