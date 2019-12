【觀察】中國外宣被指「錯漏百出」　如何才能天下歸心？

隨著中美角力全面爆發,中國外交官亦愈來愈活躍,吸引海內外傳媒聚焦報道。12月16日,《南華早報》便刊登社評專欄文章,討論中國外宣攻勢的得與失,以及其未能收效的原因。

《南早》社評題為〈北京需要在傳播訊息時達致恰當平衡〉(Beijing needs to get the balance right when spreading its message);專欄文章題為〈錯漏百出的訊息〉(Mangled messages),作者是中國互聯網專家Chauncey Jung。