【觀察】中國外宣被指「錯漏百出」　如何才能天下歸心？

隨著中美角力全面爆發，中國外交官亦愈來愈活躍，吸引海內外傳媒聚焦報道。12月16日，《南華早報》便刊登社評專欄文章，討論中國外宣攻勢的得與失，以及其未能收效的原因。 《南早》社評題為〈北京需要在傳播訊息時達致恰當平衡〉（Beijing needs to get the balance right when spreading its message）；專欄文章題為〈錯漏百出的訊息〉（Mangled messages），作者是中國互聯網專家Chauncey Jung。

王毅：外交官須有「鬥爭精神」

《南早》社評的論調較為客氣，引用民調報告，指中國的國際形象好壞參半，甚至連中國的投資也在多國引起疑慮，可是社評針對的是宣傳手法而非宣傳內容，並未否認中國有權批評眼中偏頗不公的外媒報道：「蘿蔔和大棒（策略）在外交政策上自有其角色。為了觀感之利，北京需要更加專注於獲得恰當平衡。」

外長王毅。（資料圖片）

甚麼是「大棒」呢？社評提到，美國在人權、貿易和科技諸領域對華全面施壓，中國各大使於是在所駐國以攻為守，威脅「中斷合作」、「中止文化交流」和「施加懲罰如制裁」。另有報道指，外交部長王毅要求，外交官要以更強大的「鬥爭精神」應對挑戰。

揮舞「大棒」的效果又如何呢？駐瑞典大使桂從友自2017年上任，短短兩年多就建立了「重炮手」的名聲：炮轟有「辱華」之嫌的瑞典傳媒，堅定支持有鬧事之嫌的中國遊客，並就涉港涉疆事務，多次指責「說三道四的」瑞典官民和傳媒，威脅要經濟制裁。

瑞典議員要求「送走」中國大使

在桂從友任內，今年7成受訪瑞典人對華持負面印象，為歐洲之冠，而相比去年，對華持正面印象的人數大跌17%。另一方面，瑞典國會議員不滿其嚴厲警告，在野基督民主黨和瑞典民主黨均呼籲，要將桂大使送回中國，而在執政聯盟之中，左翼黨亦提出相同要求。

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Chauncey Jung便直言：「正當中國外交官和大使館啟動Twitter帳戶，他們進入冷漠新世界：現在他們知道（自己）在社交媒體平台有多不受歡迎，而部份人可能覺得他們對著牆說話。他們不能夠把散發霉味的訊息廣傳於自由世界，而他們看來仍搞不清楚原因。」

不過Chauncey Jung的看法與社評有微妙差異，他認為北京的政策本身已有問題，外交官如何「包裝」都是巧婦難為無米之炊，甚至弄巧反拙。除了涉港涉疆爭議，他以孟晚舟案為例，指北京為求報復，拘捕兩名在華加拿大人，企圖迫使加方「放棄其法治和對美引渡協議」，行徑猶如努力促成自己看來像反派。

拋開意識形態和社會畛域

Chauncey Jung總結道：「中國一日不立足於平等和自由，其公關策略不見得會在任何民主政體收效。」他這種講法自然會挑起許多爭議，反對者會認為是將「西方那一套」強加於中國，其次是中國有權提出自己看法，適當展示實力也是「有效溝通」，最後是就各種爭議事件，他未顧及到「國家安全」的重要性。

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《香港01》亦曾指出：「中國的治理體系和治理能力在踐行自由、民主、法治等中共自己也承認的核心價值上，還存在相當大的短板和不足，不僅與港台等海外華人社會的期待存在相當差距，甚至與中國人民日益增長的權利訴求之間也存在激烈衝突。」所謂「第五個現代化」即被寄望朝此方向邁進。

拋開意識形態分歧，不論哪個社會，絕大多數人都希望過上美好幸福生活，希望自己能被尊重，希望自己的權益能得到有效保障，希望政府能實現善政良治。對於不斷崛起的中國來說，應該經常反求諸己，拿出更加現代化和文明的治理範例，緩和外界疑慮，以人文吸引力和道德感召力，達致天下歸心。