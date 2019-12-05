中國外交「重炮手」步步高陞　「鬥爭精神」效果耐人尋味

路透社4日引述三名知情人士稱，中國外交部長王毅上個月在部內活動中，敦促官員在面對國際挑戰時，展現出更強的「鬥爭精神」。 甚麼是「鬥爭精神」呢？報道指王毅沒有講明方向，而正如所有官方辭彙一樣，永遠有詮釋空間，溫和版本可以是「致力尋找最有效的解決辦法」，放諸四海皆準。若按字面加以發揮，也可得出截然相反的結論：堅決反擊一切違反中方立場的言論，出盡全力「爭奪輿論制高點」。

「鬥爭精神」有特定行為準則

不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓，軟硬手法都是因時因地制宜，到了要宣傳政績和寫報告，就將自家詮釋的「鬥爭精神」貼上去，以示自己有「看齊意識」。不過務實主義的態度卻一點都不現實，單看過去一年的大小事件，就會發現原來至少在外交官圈子中，「鬥爭精神」有特定行為準則，投機取巧不得。

盧沙野今年由正廳級駐加大使，升任為副部級駐法國大使。（資料圖片）

盧沙野就是最為知名的「正面典型」。去年底華為孟晚舟案事發，時任駐加大使的他可謂進取十足，撰文批評所駐國懷有「白人優越主義」，然後又公然警告，如果加方封殺華為，將會面臨「後果」。盧沙野的「鬥爭精神」獲得認同，今年由正廳級駐加大使，升任為副部級駐法國大使。

另一個「正面典型」是趙立堅。他今年在駐巴基斯坦臨時代辦任上，反駁西方對新疆人權狀況的指控，並反指華盛頓住宅區變相「種族隔離」，觸發與美國前國安顧問賴斯（Susan Rice）的罵戰，在Twitter上互斥對方為「種族主義者」。趙立堅不久後就調回中央，出任外交部新聞司副司長，負責對外發言和表態。

澳洲朝野熱議「中國干政」

實則由加拿大到瑞典，從西班牙到美國，中國外交官都發揮特定形式的「鬥爭精神」，提醒各國「中國有權不高興」，對此有論者就戲稱為「戰狼化」。至於實效，作為客人在主家場地示威抗議，沒多少人響應是意料中事，所以外交官的「金句」通常只能回國「內銷」，鮮有能成功「出口」到所駐國。

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撇開「嘴炮」不說，落實到外界難知底蘊的外交操作，如果視「鬥爭精神」為奮發有為，主動施展中國政經影響力，就似乎引起個別國家的疑慮。

澳洲是最為顯眼的例子，「中國干政」成為當地熱門議題，引發連鎖效應：通過《反外國干預法》、封殺華為、審查孔子學院、調查自稱為中國間諜的王立強等等。中國就此極力否認，批評「澳洲一些人指責抹黑中國已到歇斯底里」。

華春瑩：國際輿論格局「西強我弱」

必須留意的是，上述展現「鬥爭精神」的例子限於西方陣營，實則在西方陣營以外，不少國家對華持有正面觀感，以至綜合各國平均數而言，中國的形象好壞參半，相信與美國不相上下。或者對於「不能被感化的」國家，外交官可能索性大肆抨擊，反正好言相勸都沒有用。

外交部發言人華春瑩素以詞鋒犀利聞名，她今年也升官轉正，成為趙立堅的上司。可是她也在黨媒《學習時報》撰文承認，國際輿論格局總體上是「西強我弱」，目前中國解決了「捱打」、「捱餓」的問題，但要真正強起來，徹底解決「捱罵」的問題依然任重道遠。有見及此，現行的「鬥爭精神」行之有效嗎？

路透社就特意在報道中提及香港示威風波。半年來中國外交官四出遊說，接受訪問，口誅筆伐，官方甚至認可民間組織網軍「翻牆」，進軍境外社交平台「洗版」，然而「中國故事」依然跨不出內地，難免會啟人疑竇：究竟這是宣傳失敗的問題？抑或是有效宣傳都無法解決的問題？