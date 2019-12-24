【觀察】鴻茅藥業何以能獨善其身？

12月21日，中國中藥協會主辦的「2019年中國中藥創新發展論壇暨《中國中藥企業社會責任報告》發佈會」，授予鴻茅藥業「2018年度履行社會責任明星企業」榮譽稱號。

此事在網上引發廣泛質疑。有媒體質疑，如果鴻茅藥業獲得2019年「社會責任獎」，也許多少還能找到理由，但是，這個獎卻是2018年的，眾所周知的是，恰恰是在2018年，鴻茅藥業陷入了「社會責任」的困境——廣東醫生譚秦因為網上撰文抨擊鴻茅而被跨省拘捕。

譚秦東醫生（左）被關押三個多月後釋放。（資料圖片）

2017年12月，譚秦東發布文章稱鴻茅藥酒是「毒藥」。這篇閲讀量只有二千多的文章，引起鴻茅藥業方面的強烈反彈。隨後，企業所在地內蒙古涼城警方把譚醫生「抓捕歸案」。

此事在網絡曝光後，引起軒然大波，此事甚至驚動了中國公安部和最高檢。根據最高檢指示，內蒙古自治區人民檢察院聽取了涼城縣人民檢察院案件承辦人的匯報，查閲了案卷材料，經研究認為，案件事實不清、證據不足。自治區人民檢察院指令涼城縣人民檢察院：將該案退回公安機關補充偵查並變更強制措施。

2018年，譚醫生被關押逾三個月後釋放，他向鴻茅藥業道歉，稱自己不該使用「毒藥」這個詞。而鴻茅藥業也發佈了一個含糊的道歉聲明，「向社會各界通報」自查情況。

鴻茅藥業受到地方政府重視。（網絡圖片）

鴻茅藥業的「道歉」，在藥性、副作用等方面作出了一些辯解。而其道歉的對象也是「公眾」而不是譚醫生。在此後的相當長時間內，鴻茅藥業的一個主要任務，就是想辦法消除社會上的「負面影響」。

而如今，譚秦東被跨省抓捕事件過去還不到一年，鴻茅藥業居然就因為「社會責任」獲得了的獎項，實在讓人有瞠目結舌之感。內媒紅星新聞發表評論稱，不管在主觀上動機如何，此次鴻茅藥業獲得「社會責任明星企業」在客觀上都是一個反諷，中藥協會這麼頒獎，要麼就是不把消費者放在眼裏，在本質上恰恰是對「社會」和「公眾」的冒犯，不僅不利於鴻茅藥業形象的改變，也損害了中藥協會作為行業協會的公信力。藥酒有沒有毒不知道，但是這個獎卻是「有毒」的。

《新京報》亦發文評論稱，自2018年「跨省抓醫生」事件後，鴻茅藥酒及生產企業的種種問題就不斷被媒體曝光，「嚴重缺乏社會責任感」也成了很多人對涉事酒企的直接觀感。

文中寫道，鴻茅藥酒一年前入選當地優秀民營企業擬表彰名單，公示期間曾受到輿論強烈質疑，最終被「拿掉」。這一次，獲得「履行社會責任明星企業」稱號，未免顯得有些諷刺。

早前，內蒙古自治區主席布小林（前排中）還專程赴鴻茅藥業調研。（網絡圖片）

其實，鴻茅藥業在被授予「2018年度履行社會責任明星企業」榮譽稱號之前，還在11月份的2019年「一帶一路國際商協會大會」上被授予「金駝峰獎」之「絲路先鋒獎」。

由中國全國工商聯和人民日報社指導、人民網和環球時報主辦，環球網承辦的這次會議稱，鴻茅藥業因在促進國際交流合作中的突出表現而獲獎，作為老字號中醫藥酒品牌和少數民族地區醫藥企業代表，鴻茅藥業積極踐行「一帶一路」倡議，致力於推動中醫藥走出國門。

不久前的11月8日，內蒙古自治區主席布小林還專程赴鴻茅藥業調研，並對新產品表示肯定，並囑咐企業負責人，要認真落實中共總書記習近平關於中醫藥工作的重要指示精神，傳承精華，守正創新，把老品牌發揚光大。