中共紀念毛澤東誕辰　江澤民時代達到頂峰

事死如事生，中共非常注重已故領導人誕辰紀念活動。中共第一次紀念毛澤東誕辰，是1977年12月26日毛澤東誕辰84周年時，以舉行文藝晚會的形式紀念。中共中央主席華國鋒，副主席葉劍英、鄧小平、李先念、汪東興觀看演出。當天，全國各省、市、自治區普遍舉行各種紀念活動。此前，北京已在同年9月9日舉行紀念毛澤東逝世一周年及毛主席紀念堂落成典禮大會，華國鋒發表講話。

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1978年12月25日，北京再次舉行文藝晚會紀念毛澤東誕辰85周年。這時，十一屆三中全會剛剛閉幕，中共拋棄毛澤東提出的「以階級鬥爭為綱」政治路線，把工作重點轉移到社會主義現代化建設上，文藝晚會的規格比一年前大大降低，只有一個節目——以秋收起義為主題的話劇《秋收霹靂》，沒有演唱《東方紅》，也沒有朗誦毛澤東詩詞，但各省、市、自治區也舉行文藝晚會紀念。

十一屆三中全會後，毛澤東誕辰紀念活動持續降温。1979年、1980年、1982年的12月26日，也就是毛澤東誕辰當天，中共喉舌《人民日報》在頭版頭條分別發表了毛澤東寫於1930年代的文章、私信、通知，用這種方式紀念毛澤東誕辰。

1981年6月，中共十一屆六中全會出台《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，將毛澤東拉下「偉大導師，偉大領袖，偉大統帥，偉大舵手」的神壇，並指出毛澤東犯有兩次錯誤：一是在開始全面建設社會主義的十年（1956—1966）中，黨的工作在指導方針上有過嚴重失誤，毛澤東負有主要責任；二是毛澤東發動和領導的文革（1966-1976）使黨、國家和人民遭到建國以來最嚴重的挫折和損失，毛澤東負有主要責任。

可能與這個「歷史決議」的出台有關，1981年毛澤東誕辰88周年被「遺忘」了，當年12月26日《人民日報》頭版頭條是《發揚大慶艱苦創業精神推進四化建設》。

1983年12月26日是毛澤東誕辰90周年紀念日。當天，中共領導人胡耀邦、鄧小平、趙紫陽、李先念、彭真前往毛主席紀念堂瞻仰毛澤東遺容。在北京的中央委員和候補委員、中顧委、中紀委、全國人大常委、全國政協常委，以及有各條戰線的先進模範人物，解放軍指戰員，各民主黨派、各人民團體的代表，中央黨政軍機關負責人等三千多人也參加這一活動。《人民日報》在頭版頭條發表時任中共總書記胡耀邦的文章《最好的懷念》，同時發表社論《毛澤東思想永放光芒》。

自此以後，在整個1980年代，中共高層不再紀念毛澤東誕辰。1988年是毛澤東誕辰95周年，《人民日報》在當年12月27日刊登了數千群眾在寒風中排隊瞻仰毛澤東遺容的消息，以及毛澤東的兒子毛岸青、兒媳邵華及孫子毛新宇向毛澤東塑像敬獻花籃的照片。

1993年是毛澤東誕辰100周年。當年12月20日，時任中共總書記江澤民專程到湖南韶山為毛澤東銅像揭幕。12月26日，中共在北京舉行毛澤東誕辰100周年紀念大會，江澤民在講話中高度評價毛澤東為「中國共產黨、中國人民解放軍、中華人民共和國的主要締造者，中國各族人民的偉大領袖」和「近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄」。大會結束後，江澤民、李鵬、喬石、李瑞環、朱鎔基、劉華清、胡錦濤、榮毅仁等瞻仰了毛澤東遺容。

1991年3月11日，江澤民在湖南韶山毛澤東故居前留影。（天下韶山網）

這一年，中國儼然成為「毛澤東年」，除了舉行紀念大會之外，北京還舉行大型文藝晚會《山高水長》，《人民日報》發表社論《堅持和發展毛澤東思想》，全國各地都舉行各種紀念活動。《毛澤東文集》、《毛澤東軍事文集》、《毛澤東讀文史古籍批語集》和《毛澤東年譜（1893—1949）》等一大批書籍出版。韶山興建規模巨大的毛澤東詩詞碑林以及安放毛澤東一家六烈士銅像的韶山烈士陵園，江澤民題寫館名的毛澤東圖書館破土動工。

1996年7月，中共發佈《關於舉辦已故黨和國家領導同志誕辰紀念活動的通知》，對已故領導人的誕辰紀念活動作了詳細規定。第一條為：「對毛澤東同志的誕辰紀念活動，在逢十、逢五十、逢百周年時由中共中央主辦。」

2003年12月26日，中共舉行紀念毛澤東誕辰110周年座談會，時任中共總書記胡錦濤發表講話，座談會前胡錦濤、吳邦國、温家寶、賈慶林、曾慶紅、黃菊、吳官正、李長春、羅乾等瞻仰了毛澤東遺容。當天晚上，北京還舉行《中國出了個毛澤東》大型音樂會，時任中央軍委主席江澤民和政治局常委温家寶、曾慶紅、吳官正、李長春等出席，人民大會堂再次響起「東方紅，太陽升，中國出了個毛澤東……」

12月27日，《人民日報》還刊登了《懷念——毛澤東110周年誕辰日毛主席紀念堂瞻仰活動見聞》《韶山人民懷念毛主席》《延安精神研究會紀念毛澤東誕辰110周年》《毛主席紀念堂播映專題片》《圖片展開幕》等消息。

2013年毛澤東誕辰120周年時，中共同樣舉行座談會紀念，中共最高領導人習近平發表講話。座談會前，習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等瞻仰了毛澤東遺容。與10年前相比，不再舉辦音樂會。《人民日報》發表長文《毛澤東工作方法的幾個特點》紀念。