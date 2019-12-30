【人事變動】兩解放軍少將辭人大代表　南沙海戰虎將任新職

繼大規模提拔將才後，解放軍再有人事異動。人大網最新公告顯示，兩名解放軍少將辭去人大代表職務。

12月28日，人大網發布公告，稱中共軍委國防動員部選舉委員會決定接受葉青、孟中康辭去第十三屆人大代表職務。依照規定，葉青、孟中康代表資格終止。

根據資料，現年57歲的葉青是河北故城人，少將軍銜，1991年任職原總參謀部辦公廳秘書局，曾是中共軍委辦公廳主任董良駒秘書，而董良駒則是中共前領導人董必武之子。葉青此後也曾任山西省軍區晉中軍分區政委、山西省軍區政治部副主任等職，2012年出任陸軍第65集團軍副政委，2017年調任海南省軍區政委。

現年58歲的孟中康是浙江諸暨人，先後入西安政治學院、石家莊陸軍指揮學院、南京政治學院上海分院學習培訓，擁國防大學研究生學歷，2012年晉銜少將。孟中康2016年出任東部戰區陸軍副政委，次年轉任江蘇省軍區政委，2018年任晉級江蘇省委常委，2019年9月不再擔任江蘇省委常委、委員職務。

葉青、孟中康最後一站均在省軍區。按照解放軍現役軍官服役條例，省軍區副軍職服役最高年限為58歲，正軍職為60歲。因此兩人辭去人大代表為到齡退役前的正常舉動。

但海外也有聲音指，葉青、孟中康辭去職務，可能是因為「出事」，畢竟這種操作非鮮見。10月26日，人大會議證實，解放軍戰略支援部隊原副司令兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍原副司令徐向華，皆因嚴重違紀被責令辭去人大代表職務。

近段時間來，解放軍人事異動頻繁。自12月中旬以來，解放軍進行密集晉銜活動。其中7人晉升上將，16人晉升中將，147人晉升少將。

值得注意的是，在中共海軍晉銜儀式上，曾在1988年南海赤瓜礁「3·14」海戰中負傷並其後獲一等戰功的楊志亮晉升為海軍中將，並於2019年12月已出任南部戰區海軍政委，即南海艦隊政委。