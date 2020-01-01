【限古令】《延禧》外傳Netflix上畫　內地劇迷難「先睹為快」

內地清宮劇《延禧攻略》2018年席捲整個夏天，當中的不少角色「魏瓔珞」、「富察容音」、「乾隆」、「傅恆」、「高貴妃」、「嫻妃」等令人印象深刻，劇中的演員也人氣急升。 《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》已於2019年12月31日在Netflix上架，劇情主要講述帝王家公主擇婿的明爭暗鬥。

網民：翻牆之後哪個網站看？

上一輯的男女主角雖然在新一輯退居二線，但仍然落力宣傳。飾演令皇貴妃的吳謹言在首映當日發帖說：「好久不見，這次我倒要看看誰能娶我魏瓔珞的女兒。」至於飾演乾隆皇帝的聶遠也發帖稱：「好久不見，要嫁女兒了，記得來宮裡參加婚禮。」

《延禧攻略》當年大熱，更登上2018年度google香港區最多人搜尋關鍵字。（《延禧攻略》劇照）

劇組人員宣傳新劇，那有甚麼好出奇呢？製片人于正的微博就隱約透露了弔詭之處：「#金枝玉葉1231奈飛首播# 戲已上線，國外的小夥伴們先睹為快！」奈飛是Netflix的內地譯名，而Netflix在內地並未提供服務，換言之內地觀眾暫時未能循「正途」收看。

其實于正的講法有些不正確，因為至少牆外的香港Netflix用戶可以觀看他的作品，實則未能「先睹為快」的就只是內地觀眾。在劇組人員的微博上，就有不少網民問要在哪裡收看，又有人問「翻牆之後哪個網站看」，當然更有人問甚麼時候才在內地上畫。

內地觀眾「習慣了就好」？

《延禧攻略》是內地精品劇集，在兩岸三地都曾掀起追看的風潮，其外傳《金枝玉葉》也被看高一線，可是內地觀眾反而不能搶先觀看內地劇集。對於這一個現象，劇組人員不會多加一張嘴去解說，那就靠網民「翻牆」也好，「資源共享」也好，總之用自己的方法去追劇。

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劇集有宣傳而無上畫平台，是否會上畫也遙遙無期。縱觀網民留言，對此居然只有「疑問」而沒有「質疑」，一是可能根本察覺不到有奇怪之處，反正想看的話就總會看得到，二是可能「習慣了就好」，對怪現象都見怪不怪，三是箇中原因有敏感之處，網民的意見都經過自我審查或被審查。

內地自今年初起發出「限古令」，加強管控古裝劇的製作和上畫。據內地《21世紀經濟報道》於去年12月10日消息，多家影視上市公司管理層及業內知名編劇表示，「限古令」持續至今，自12月起，每個平台每月只可上線一部古裝、玄幻等類型影視劇。

獲牆內牆外一致讚好

報道又引述影視公視創辦人，指有鑒於「極短的窗口期」，他已放棄古裝劇：「2021年（中共建黨百年）、2022年（中共二十大），都是重要節點，也會有相應的內容偏向，窗口期太短，我們已放棄古裝。」《金枝玉葉》據聞也是與《延禧攻略》同期拍完，嚴格而言不算是新作品。

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或者「讓境外觀眾先看」不是新鮮事，港劇有時也有類似安排，但單講《金枝玉葉》之類宮鬥劇，上映之日如要避開所有「黨的重要日子」，大概都要多等幾年了，不過屆時就已是倉底貨。無論如何，這就是內地的政治文化生態，「主旋律」就是「主旋律」，所有會搶鋒頭的「靡靡之音」都要讓路。

這裡何嘗沒有取捨呢？宮鬥劇作為流行文化產品，集財力人力創意於一體，以戀愛角力和辦公室政治之類常見劇情為骨幹，糅合後世擬想的架空歷史和古代美學，是少數能獲牆內牆外一致讚好的「中國故事」。如今宮鬥劇要暫時從螢幕中消失，除了令劇迷失望，也是中國「軟實力」的損失。