【台灣大選】蔡英文元旦重申四個認知　劃清兩岸敵我關係

蔡英文在2020元旦談話中，除了回顧2019年施政舉措之外，並重申2019年曾提過的「四個必須」，即「必須要正視『中華民國』存在的事實」、「必須要尊重2,300萬人民，對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式，來處理我們之間的歧異」、「必須是政府，或政府所授權的公權力機關，坐下來談」。比起前三個「必須」，最後一個「必須」才是蔡英文表達的重點，從此阻絕任何政黨、團體或非政府組織，以自身的名義，促使中國大陸方面，派代表坐下來談任何與國家主權或其他國家重要事項的可能性。

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當地時間2020年1月1日，台總統府前舉行元旦升旗典禮。蔡英文、陳建仁以及升旗嘉賓們，在台上與新港奉天宮電音三太子一起揮手致意。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文後續提出「四個認知」，搭配前言所提的「四個必須」，成為2020台灣大選前夕蔡英文主要的對中國大陸談話，即「第一，破壞台海現狀的是中國，不是台灣。所以，當中國逼迫我們的時候，我們必須一致對外」；「第二，中國利用『九二共識』，正在掏空中華民國。所以，我們必須更加堅定，捍衛國家主權」；「第三，不能以主權交換短期經濟利益。所以，我們必須要有一條底線，確保主權不受侵犯」；「第四，要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會。所以，我們必須把民主的防衛機制建立起來」。

此外，蔡英文因《反滲透法》爭議甚多，在元旦談話中向台灣人民保證，《反滲透法》的通過，不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障，在中國的台商、台生、台師、台幹不會受到影響。蔡英文更強調，「民主與威權，無法同時存在於同一國家。」

美國雖未針對蔡英文元旦談話，發表任何公開言論，不過自2019年12月至今，美國的助攻已是「公開的秘密」，如《國防授權法案》（NDAA）中對台灣「被滲透」的關切、美國眾議員的友台法案等等，美國頻繁的大動作意在「塑造蔡英文任內，台美關係『史上最佳』的氛圍」，好似蔡英文鞏固台美邦誼的努力，台灣人民都看得見。

蔡英文的一紙元旦談話，猶如摩西分紅海，將兩岸從2016年至2020年的曖昧猶有彈性空間的冰點拉出，破除雙方的模糊，轉為清楚的敵我，「四個必須」、「四個認知」皆劍指中國大陸。對比2019年，蔡英文提出「四個必須」、「三道防護網」，蔡英文2020元旦談話的措辭更為強硬。

蔡英文藉由元旦談話，指涉出明確的敵我之分，目的不外乎是為了凝聚台灣內部的團結意識，即一種類似國族認同的團結意識，這對於以護國、保台、顧主權為主要選舉訴求的蔡英文而言，不失為選舉的一大利器。國族認同、國家主權議題，向來是選舉操作的好工具，尤其蔡英文主攻年輕選票，年輕人投票率低一直是民進黨頭痛的問題，用國族認同催出年輕人實際投票，淡忘掉過去蔡英文的施政不佳，真乃一步好棋。

距離1月11日投票日還有9天，此前還會有甚麼政壇震撼彈，會不會有威力類同「2016年周子瑜事件」的政壇核彈，無人可以得知，至少可以確定的是，蔡英文把元旦談話作為起點，展開催票年輕選民的最後一哩路。