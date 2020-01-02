【台灣大選】韓國瑜周末台南造勢　再傳郭王同台風聲

距離2020年台灣總統大選投票日只剩下最後一個星期，韓國瑜陣營方面的接下來的主要造勢活動預計有三場，分別是1月4日在台南、1月9日在台灣總統府前的凱達格蘭大道，以及1月11日選前之夜在高雄夢時代廣場。值得留意的是，1月4日的台南造勢活動，又傳出前鴻海董事長郭台銘、前台灣立法院長王金平可能與韓國瑜同台展現泛藍大團結。

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據悉，韓國瑜1月4日台南造勢活動，透過目前正參選台南市立法委員的洪秀柱出面邀請王金平出席，而郭台銘方面，則是透過前國民黨立委周守訓提出邀請。

王金平替黃韻涵（右）站台時，韓國瑜的市政副手、高雄市副市長李四川（左）也陪同出席。（王金平辦公室提供）

然而這段時間以來，雖不斷有消息指郭台銘、王金平有機會與韓國瑜站在一起，卻始終沒有成真，甚至郭台銘出席元旦升旗活動時，也脫口說出台灣總統票投1號（宋楚瑜），引發許多討論。隨著選戰進入最後階段，郭、王兩人對韓國瑜的態度有無好轉的機會，勢必會備受矚目。

在1月10日選前之夜方面，國民黨方面原本規劃要在凱達格蘭大道辦理，不過最後卻因搶不到當天的場地，只好把凱道造勢提前一天，改為1月9日辦理，希望能重新燃起去年9月在新北市三重的造勢活動有30萬人到場的氣勢。

隔日1月10日的選前之夜，韓國瑜將班師回到高雄市大本營，於高雄夢時代廣場舉辦大型造勢，據悉，除了韓國瑜本人及副手搭檔張善政之外，黨內大老如馬英九、連戰、吳伯雄、黨主席吳敦義、韓國瑜競選總部總主委朱立倫等人，都將共同到場再推韓國瑜一把。

由於韓國瑜陣營確定1月10日選前之夜無法取得凱道造勢場地後，原本打算改成在新北市板橋及高雄市兩地共同舉辦南北串連的選前之夜，而韓國瑜本人可能會在高雄坐鎮，並透過視訊連線的方式與新北市的晚會現場連線。但現在傳出的消息，選前之夜從南北連線，改為集中高雄，衝刺南台灣選情。