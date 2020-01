「甩鍋」「呵呵」英文怎麼說？　回顧外交部2019年潮語官方翻譯

回望2019年,中國外交部發言人在面對傳媒提問時,或引經據典,或強硬回擊,更使用不少內地網絡潮語,塑造了新的外交語言風格。而官方究竟如何翻譯「呵呵」、「甩鍋」等詞,引發關注。 《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」整理了數個外交部2019年潮語的英文官方翻譯,一睹為快!

外交部發言人華春瑩的「呵呵」一度引發網絡熱議。(長安街知事)

※「甩鍋」、「呵呵」

2019年7月30日,外交部發言人華春瑩在回應蓬佩奧希望將中國納入美俄軍控談判時,批評蓬佩奧的說法是變相「甩鍋」。而「甩鍋」是內地網絡流行語,相當於「卸膊」之意,英文翻譯是「shifting the blames」(按:推卸責任)。

翌日的外交部記者會上,有記者問,美國總統特朗普稱,中方經常出爾反爾。如果要等到明年大選他連任之後才簽訂協議,那一定會是一個更差的協議。中方對此有何評論?對此,華春瑩當時表示,「我看到了有關報道,我只想『呵呵』兩聲。」

「呵呵」一詞於網絡聊天上廣泛使用,此詞字面上的意思為「笑呵呵的狀聲詞,表示有趣、好笑的意思」,事實上,使用通訊軟件回覆呵呵,有敷衍、漠視甚至不想繼續聊的涵意,也有婉轉拒絕的意思,有時甚至是辱罵對方的一種表達。

「呵呵」表態一出,引發內地網民熱議,有不少人討論起如何將其翻譯成英文。翌日,發言人辦公室的官方微信給出了答案——「Hmm. How interesting!」(按:嗯。真是有意思!)

※「螞蟻緣槐誇大國,蚍蜉撼樹談何易」

9月11日的記者會上,針對美國部份議員向國會提交議案,要求禁止美國公司向香港出口催淚彈等警用設備的問題,華春瑩援引毛澤東1963年所作《滿江紅》:「螞蟻緣槐誇大國,蚍蜉撼樹談何易」。句中的「蚍蜉」同樣是螞蟻之意,原詩比喻力量很小而想動搖強大的事物,諷刺自以為是、不自量力的行為。

而這兩句話的完整翻譯是:「The ants climbing up a locust tree congratulate themselves for running a great empire, but it won't be easy for them to shake the tree.」

外交部發言人耿爽也活用網絡流行語。(網上圖片)

※「加戲」、「退群」

8月23日,針對美國指責俄羅斯違反《中導條約》及《禁止化學武器公約》,指責伊朗及朝鮮發展核導計劃,批評中方違反暫停核試驗承諾等問題,發言人耿爽表示「美方總是喜歡給自己加戲」,又指「一個頻頻變臉、毀約、退群的國家根本沒有資格談甚麼守信履約。」

其中,「加戲」翻譯為「in the spotlight」,「退群」本意是退出線上聊天群組,這裏是比喻美國退出多方會議或國際組織,英文翻譯則使用「withdrawals」一詞。

※「歇斯底里、草木皆兵」

11月27日的例行記者會上,耿爽針對指責中國「向境外滲透」的有關問題表示,澳洲個別傳媒和機構熱衷炮製各種充滿偏見的「中國滲透論」,已經到了「歇斯底里、草木皆兵」的程度。 對此,發言人辦公室翻譯為「They have reached a state of hysteria and extreme nervousness.」(按:他們已到了歇斯底里和極度緊張的狀態。)

※「欲哭無淚」、「火中取栗」

2019年12月20日的外交部例行記者會上,有記者提問,加拿大總理特魯多表示,除非中方首先釋放康明凱和邁克爾這兩名加拿大人,否則美國就不應考慮同中方簽署經貿協議。請問中方對此有何評論?

耿爽回答:「我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺。替他人火中取栗,最終受傷的肯定是自己。」其中,「欲哭無淚」譯為「feels too bitter to cry」;「火中取栗」譯為「pull chestnuts out of the fire」,不過該詞本來即是出自西方寓言。而耿爽在被記者追問涵義時也表示,許多西方國家也都有「火中取栗」這個諺語,它所表達的意思是不言而喻的。

※「手伸得太長,容易閃着腰」

2019年12月30日的外交部記者會上,針對美國國務卿蓬佩奧前一天在Twitter上的涉華言論,耿爽表示,「我們奉勸美方還是要管好自己的事,手伸得太長,容易閃着腰。」

這個中國人熟知的俗語,用英語如何翻譯呢?發言人辦公室官方版本較為直白:「If you stretch your arms too much, you might end up hurting your back.」(按:如果你手伸得太長,就可能傷到背)

(長安街知事)