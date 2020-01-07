清華北大多名「80後」人才獲重用受矚　官媒發文釋疑

一段時間以來，多名北大、清華高材生獲提拔重用，引發外界關注。

據《北京青年報》旗下公號「政知道」1月7日報道，「80後」清華大學法學碩士趙才讓已正式擔任共青團甘肅省委副書記一職。

另外，2019年11月和趙才讓一起出現在官員任職公示公告中的還有「80後」北大哲學博士劉凱。據瞭解，劉凱已任甘肅省平涼市委常委。

「80後」清華大學法學碩士趙才讓已正式擔任共青團甘肅省委副書記一職。（網上圖片）

資料顯示。趙才讓，土族，1984年10月出生，甘肅天祝人，研究生學歷，法學碩士。他2006年至2008年在清華法學院法理學專業學習，其間曾在山西呂梁市交城縣掛職3個月。

2008年7月，趙才讓留校工作，2009年4月任清華大學就業指導中心主任助理，級別為正科級。2009年12月，趙才讓回到了家鄉甘肅，任甘南州合作市副市長。在履新現職前，趙才讓是甘肅省紀委監委第五監督檢查室副主任。

劉凱已任甘肅省平涼市委常委。（網上圖片）

2019年11月，甘肅省委組織部發布了一則《關於幹部任前公示的公告》，那份公告中，除了有趙才讓外，還有北大的一位高材生，即「80後」北大博士劉凱。

劉凱，1983年7月出生，河南濮陽人，北京大學哲學系畢業，研究生文化程度，哲學博士。

2002年9月至2006年7月，劉凱在北大哲學系就讀，獲得哲學學士學位，其間當選為北大學生會主席、全國學聯主席、全國青聯副主席。

2006年7月至2010年7月，劉凱是北大哲學系碩博連讀研究生，獲哲學博士學位，其間任北大團委副書記。

2010年11月，劉凱任北京市朝陽區團委書記，2011年，劉凱離開北京，調任甘肅省靈台縣縣長，任職4年後，於2015年任靈台縣委書記，已在靈台工作8年。今年4月，甘肅省政府批准靈台縣正式退出貧困縣。

值得關注的是，2019年11月27日，2020年甘肅省選調生招錄暨高層次人才引進宣介會在清華舉行。

甘肅省委常委、組織部部長李元平表示，感謝清華大學長期以來對甘肅省發展建設的大力支持，他肯定了清華校友在甘肅工作情況，並進一步介紹了近年來甘肅的發展情況和對人才的迫切需求。

近幾個月以來，除了甘肅外，其他省也有不少畢業於北大、清華等高校的高材生擬被重用。

2019年12月，在四川，1986年3月出生的清華博士劉今朝被提名為青神縣縣長。

2019年12月，寧夏銀川市發佈了一則任前公示，其中「85後」北大女碩士劉娜擬提名為縣（市）區人民政府副縣（市）區長人選。

其實早在2019年6月，中辦就曾印發《關於鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動的意見》，對中共人事調整涉及多名中國高校高材生進行了說明。

文中提到，要「進一步完善人才培養吸引流動和激勵保障機制，鼓勵引導更多優秀人才到艱苦邊遠地區和基層一線貢獻才智、建功立業。」