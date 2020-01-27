【武漢肺炎】多地要求公務人員提前結束假期　官媒：別成形式主義

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續擴散。近期全國多地下發緊急通知，要求公務人員提前結束假期，返回工作崗位，投入到疫情防控工作中。 對此，官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」發文，稱公務人員提前結束假期可能有大風險，籲相關措施別成「形式主義」。

多地要求公務人員提前結束假期，返回工作崗位，投入到疫情防控工作中。（新華社）

綜合內媒報道，近期全國多地下發緊急通知，要求公務人員提前結束假期。其中，廣東佛山市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室26日發布緊急通知，要求全市各區、各部門所有公務人員提前結束假期，於1月27日零時前返回工作崗位，全力投入到疫情防控工作中來。

天津市亦作出相同部署，市委辦公廳、市政府辦公廳25日印發《緊急通知》：天津市委、市政府決定，天津市所有公務人員提前結束假期，於1月27日零時前返回工作崗位，投入到疫情防控工作中來，堅決打贏這場特殊戰役。目前已在湖北省境內的天津市公務人員暫不返回。

此外，山東煙台市、安徽桐城市、河南信陽市等地，亦宣布市、縣（市區）各級相關黨政部門公務人員結束休假，進入正常上班狀態，全力投身疫情防控工作。

俠客島：或增加人員感染風險

「俠客島」卻發文質疑相關舉措。文章稱，一方面感動於公務員的敬業和奉獻，但另一方面也隱隱覺得這中間有太大的風險。在疫情面前，超強的動員能力首先要尊重科學、講究專業。非常時期更需要精準調配資源，而不是一哄而上。

文章認為，要求所有公務員提前結束假期返崗工作，出發點自然是為讓所有人能在崗待命，隨時投入防疫工作。但這些天，媒體發出很多緊急呼叫某車次、某航班同乘人員的信息，其實就在提示我們人員頻繁流動的感染風險。「一些地方和單位要求在外地公務員按點返回，是否考慮到了這其中存在的感染風險？即便能準時返回工作地，按防疫要求，還需要一到兩周的自我隔離時間，這點能否保證？」

文章又指，一些地方和單位要求返崗後第一時間就投入工作，或者傳達上級精神，或者開會佈置任務，而數十甚至上百人的會場防疫措施卻不到位，這無疑存在人群聚集易引發的交叉感染風險。地方和單位沒有精準測算目前防疫需要投入的人力，造成了資源浪費，還增加了人員感染風險。

文章認為，在保證人員安全基礎上合理調配資源，用最精簡的人力做最有效的防控。不考慮實際情況，強制要求所有人員到崗待命，表態的意味強過實際效用，「何嘗不是一刀切的形式主義？」