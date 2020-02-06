【武漢肺炎】搶註專利、美女所長及「人造病毒」　三問武漢病毒所

透明不會帶來恐慌，只有真相缺席，才是公眾的恐慌根源。這是內媒財新網2月3日社論中的觀點。而事實上，真相缺席帶來的不僅是恐慌，更是官方公信力的坍塌。 正在海內外肆虐的武漢肺炎疫情驗證了這一點，尤其是近日處在輿論中心的武漢病毒研究所。

2月4日，武漢病毒研究所通報稱已於1月21日對臨床證明對新型冠狀病毒有抑制作用的美國專利藥品瑞德西韋申報了中國發明專利，此舉引發「搶先註冊偷竊美國藥企勞動果實」的質疑，加上此前輿論曝光該研究所所長王延軼不簡單的升任之路，以及傳聞該次疫情或是武漢病毒所實驗室病毒泄露所致，武漢病毒研究所給當前洶湧的輿情留下了太多的疑惑。

武漢病毒研究所陷入「搶註風波」。（示意圖／資料圖片）

其一，武漢病毒研究所的「搶註風波」背後是甚麼？在武漢病毒研究所陷入盜竊美國藥企知識成果的同時，雖然隨即有聲音站出來稱武漢病毒研究所申請中國發明專利是有隱情，一則其申請的是用途專利，並不是藥品結構專利也不是合成專利，發明和生產藥物還在吉利德手上，二則武漢病毒所申請專利或許是為了防範美國藥企囤積居奇，漫天要價。不管武漢病毒所申請專利這一舉動到底有幾分公幾分私，但一個不能被忽視的細節是，該研究所申請專利的時間。

根據武漢病毒研究所通報資料可以推定，其早在1月21日之前就發現了瑞德西韋可以用來治療新型冠狀病毒感染肺炎，但是該藥被用作治療疫情的首例案例卻是發生在一週後的美國華盛頓州的一名病患身上。而在此期間，武漢病毒研究所做了甚麼，常理推之，如此形勢之下，武漢病毒研究所必然要將這一發現上報官方相關部門，但是為甚麼在最先得知這一發現後卻沒有用在臨床危重症病人身上，而武漢病毒研究所在此期間應該說足夠的時間用於實踐為甚麼結果呈現的是搶先發表論文，「搶註」專利？

微博上有這樣一位用戶感慨「搶註風波」：我幫武漢病毒所闢謠之後，其實更感到心寒。此事即一個鮮活的例子：官員失職，精英自私，患者等死。

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其二，「美女所長」上任能不能經得起檢驗。武漢病毒所引起外界的關注還與一起輿論事件有關，即是「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」。這則信息是1月31日官媒《人民日報》發佈的文章稱「上海藥物所、武漢病毒所聯合發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」。一時間大陸多家網上平台的「雙黃連口服液」迅速售罄。但最後該「醫學發現」遭到專家闢謠。也正是該事件使得武漢病毒研究所所長王延軼被輿論曝光。

外界忽然發現，掌管着全國僅有的一個P4實驗室的武漢病毒研究所的竟然是一個年僅37歲的「美女所長」。當然，外界對王延軼的質疑或許包含對女性的偏見以及苛責的成分，這一定程度上是武漢病毒研究所在此次疫情中被質疑扮演了負面的角色，以及這位年輕的所長確實看起來學術成就並不突出，再加上她火速升遷的背後確實繞不開副部級丈夫的身影。

但無論王延軼學術成果與專業不對口的問題是否會影響其勝任該職位，此時，外界更介意的是「外行領導內行」的王延軼有沒有因為自己能力的問題而貽誤了武漢病毒所本該在此次疫情中扮演的作用。而顯然，從聲稱「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」造成的搶購風潮到輿論認為其能不配位的質疑，王延軼以及相關責任人恐怕需要給社會一個交待。

其三，傳聞此次新型冠狀病毒是武漢病毒實驗室人造病毒泄露，回應為何難以解惑。相比武漢病毒研究所所面臨的「精英利己主義」的指責以及或有利益勾兑的質疑，此次，網絡上有一個看起來更加聳人聽聞的傳聞。即是此次的武漢肺炎疫情病毒並不是一部份人吃野味而爆發的病毒事件，而是武漢病毒研究所人為製造的一種病毒泄露所致。

圖為2019新型冠狀病毒。（China CDC）

該傳聞源於有印度學者聲稱，武漢新型冠狀病毒為人造病毒的可能性大於自然進化的可能性。該觀點認為在新冠病毒的S蛋白中發現了與與HIV-1（愛滋病毒1型）的複製蛋白含有具有相同性或相似性的4個插入片段，而這不太可能在自然界偶然發生。意即爆發於武漢的新型冠狀病毒是人造病毒。一時輿論翻出掌管武漢病毒研究所P4實驗室的副主任石正麗曾參與2015年11月9日發表在《自然醫學》上的一篇研究。文章稱，研究人員利用沙士反向遺傳學系統，生成並鑑別出一種嵌合病毒，嵌合病毒可感染人類的呼吸道細胞。於是質疑者據此宣稱，新冠病毒可能是4年前這一實驗中經改造的病毒從實驗室泄漏而來。

輿情洶洶，石正麗接受採訪透過傳媒喊話陰謀論者不相信科學。並稱希望國家專業部門來調查，還其一個清白。儘管最初的質疑者印度學者已將前述論文撤稿，但是輿論對新型冠狀病毒的懷疑並沒有消除。因為近期有越來越多的病例被報道稱無華南海鮮市場接觸史，也即位病毒的來源又增加了一絲不確定性。

輿論對武漢病毒研究所的質疑或許有誤解，在這些專業的問題上專家學者們或許礙於知識壁壘難以鄉公眾解釋透徹，但是在輿情的問責中，武漢病毒研究所也似乎欠了太多交代，對於如此影響重大且普遍關心的問題，他們做的遠遠不夠。