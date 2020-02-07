國民黨青年部主任：國民黨的統一並非「被統一」

國民黨在2020年台灣總統大選中慘敗，吸引不到年輕選民成為檢討的主要面向。對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，年輕人覺得國民黨並沒有和台灣人站在一起，關鍵在於國民黨主張的統一，是由我方去統一對岸，並非被對岸統一，但在「統人沒能力，被統不願意」的情形下，國民黨及「九二共識」被污名化成接受對岸的統一，因此就算國民黨必須調整「九二共識」，也是出於被迫。 而當前這場黨主席選舉，他說，應該是決定未來改革路線的選擇，用郝龍斌與江啟臣的年齡差距簡化成「世代之爭」，並不公平。

蕭敬嚴接受《多維新聞》採訪表示，國民黨在2020年台灣總統大選中之所以會失敗，最主要的原因在於國民黨的兩岸論述，簡單來說，年輕人覺得國民黨並沒有跟台灣人站在一起。蕭敬嚴指出，某些國民黨人確實讓人感覺過度親近中國大陸，但國民黨從來都不接受被對岸統一，細看國民黨黨章所主張的統一，其實是由我方去統一對岸。蕭敬嚴說，也因為這樣，國民黨強調的「九二共識，一中各表」並沒有錯，只是「九二共識」現在出現不合時宜的情形。

國民黨青年部主任蕭敬嚴接受《多維》訪問。（楊騰凱／多維新聞）

蕭敬嚴表示，當前台灣年輕人多是解嚴後出生的一代，那時兩岸分治已久，年輕人認識到的中華民國就是只在台澎金馬。然而民進黨可以騙到選票的主張就是台灣獨立，畢竟對兩岸政治未深入理解的人，自然會覺得台灣本來就是一個獨立的國家，進而支持台獨，儘管這並不是台獨真正的定義，奈何對岸勢力強大，對我方長期打壓，年輕人越遭遇打壓便越執意抗衡，這是很正常的心理。

蕭敬嚴感嘆，就算現在在告訴台灣年輕人說，我們主張未來統一對岸，大家最直接的反應就是不可能。蕭敬嚴形容，國民黨現在就是「統人沒能力，被統不願意」，此時還喊統一，便會被污名化成接受對岸的統一。對國民黨而言，九二共識所講的一中是中華民國，可是現在外界認識到的中國，就是中華人民共和國，這是很無奈的事實。

蕭敬嚴坦言，九二共識過去在馬英九執政時期發揮了穩定兩岸的作用，可是當北京方面開始緊縮「各表」的空間，共識便已遭到破壞，就算國民黨要調整九二共識，也是出於被迫，否則將無法取得台灣人的信任，年輕世代更不可能接受。蕭敬嚴指出，九二共識不論怎麼調整，或是提出升級版，重點是要加強國民黨與台灣站在一起的形象，並且不接受被統一。

若要吸引年輕人，蕭敬嚴建議，國民黨可從對於進步價值的論述開始改善。（中央社）

此外，蕭敬嚴也認為，國民黨掌權者大多年齡較長，而且長期缺乏對年輕人的重用，也是國民黨與台灣人距離遙遠的因素。很多人要說要多接觸年輕人，然而國民黨與年輕人的接觸從來不是問題，重點是國民黨的品牌能否吸引到年輕人，否則當國民黨、民進黨同時辦理學生營隊時，想必年輕人大多都是去民進黨，而非國民黨。

若要吸引年輕人，蕭敬嚴建議，國民黨可從對於進步價值的論述開始改善。蕭敬嚴認為，年輕人大多充滿理想、抱負，對社會多有期待，甚至願意衝撞，然而國民黨在勞權、同婚、環保、居住正義等價值議題之上，往往站在年輕人的對立面。也許受到國民黨組屬於右傾政黨的影響，本來就難以吸引年輕人，但國民黨也必須把自己的論述講清楚，畢竟右派或保守並非有錯或代表不改革，而是相對採取較為漸進式的做法，「我們講清楚，勇於表態，自然就會吸引到人，而不是全然迴避。」

郝龍斌年紀雖大，但登記參選國民黨主席時，身邊聚集不少黨內年輕議員相挺。（中央社）

至於當前江啟臣與郝龍斌的黨主席之爭，被外界視為「世代之爭」，蕭敬嚴認為，用年紀來看待國民黨黨主席補選並不公平，因為重點不是「年紀」而是「思維」。蕭敬嚴分析，郝龍斌將近70歲，但郝登記參與黨主席補選的那一天，身邊陪了很多新生代的國民黨議員，只因郝龍斌在2018年輔選了很多沒有政治家世背景的年輕人，也有很多人成功勝選。

江啟臣本身具備年輕優勢，身邊也有不少年輕幕僚圍繞。（中央社）

反之，江啟臣本身雖年輕，身邊也有很多年輕幕僚圍繞，但卻不如郝龍斌有輔選年輕選將的戰績，況且江啟臣宣布參選黨主席身邊所站的人，甚至還相對更「國民黨」一些，並不如郝龍斌的陣容清新。蕭敬嚴直言，年齡就代表一切嗎？「重點是你所提出的論述能不能吸引年輕世代。」

蕭敬嚴表示，其實這場國民黨黨主席補選，應該是決定國民黨要走什麼改革路線的選擇，畢竟這次黨主席的任期只到2021年年中，此間並沒有經歷選戰，但這一年多的時間卻很關鍵，必須要把改革工作做好。