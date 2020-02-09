【武漢肺炎】氣溶膠感染機會有多高？　北大專家：或比交通意外低

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，據上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的病毒傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播外，還有「氣溶膠傳播」。 「氣溶膠傳播」引起不少討論，擔心病毒防不勝防，一不小心吸入「氣溶膠」就會受到感染。對此，有專家表示，氣溶膠的感染機會，可能比交通意外還低。只要按照勤洗手、戴口罩、少出門、不聚會、多通風等要求防範，是可以防住氣溶膠的。

專家認為，在開放環境下，氣溶膠感染機會或比交通意外低。（中新社）

「氣溶膠傳播」是指，飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，而由於病原體會依附在飛沫核上，並能保持懸浮在空氣一段長時間，不僅可能長距離移動，而且可能到達人體下呼吸道，旁人吸入後會受感染。

對於這種病毒傳播途徑，上海同濟醫院感染科副主任郭威表示，氣溶膠並不是一直飄，很容易沉降，依附在物體表面後，便和接觸傳播防範要求相同。就算是「飄」的狀態，只要有口罩防護、不要聚集，加上病毒致病也要達到一定的量，正常呼吸的情況下，病毒沒那麼容易出來，在猛烈地咳嗽、咳痰時，更可能產生氣溶膠，而微量的含有病毒的氣溶膠不太可能讓人「中招」，感染風險就不會太高。在封閉的空間，如電梯、辦公室，氣溶膠感染風險才會高一些。

至於電梯方面，專家認為，「前面的人留下帶毒的氣溶膠，被後面的人吸入」的可能性存在。（資料圖片）

開放環境感染機會低

對此，北京大學環境科學與工程學院教授、生物氣溶膠研究專家要茂盛亦表示，考慮和重視氣溶膠傳播，應當是在通風條件不好的封閉或者半​​封閉這個具體情況下。在開放環境，患者排放的病毒氣溶膠在開放環境中快速稀釋，濃度顯著降低，活性受到影響，被吸入的機率與劑量都大幅度減少，不足以導致感染，不需過度擔心。在附近沒有近距離患者飛沫時，健康人感染的機率比發生交通事故的機率都低。

他又假設道，在開放的環境中，一個患者在某處打了一個噴嚏，另一個健康的人在「不久後」路過這個地方，而他又恰好吸入了經氣溶膠傳播的病毒，由於病毒的濃度經大氣稀釋後已經降至很低，也許就是一個、兩個病毒，不足以侵害人體。結果是，他不但被感染概率很低，還有可能在體內產生抗體，增加這個健康人的抵抗力。

如果患者經過的地面上的揚塵再懸浮，病毒濃度就相對較高。這種情況可能需要注意，但感染機率也比較小。萬一用腳踩上沉降氣溶膠，專家亦認為不用過於擔心，可以參照為鞋子消毒的方法，在鞋底噴灑消毒水。

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開窗透氣能減低氣溶膠傳播能力

氣溶膠又會不會在開教時飄進家中？長江航運總醫院感染科專家組組長許綠葉對此表示，開窗透氣能保證室內空氣流通，氣溶膠亦會隨之吹走，即使沉降，按照防範接觸傳播的要求，用消毒液拖地、擦桌子，都可以防範。武漢市第六醫院呼吸內科副主任李發久副主任醫師亦認為，氣溶膠的傳播大部分都是在封閉的房間當中，比如說實驗室、醫院診室，釋放到大氣當中，氣溶膠的傳播能力會比較低。

至於電梯方面，許綠葉認為，「前面的人留下帶毒的氣溶膠，被後面的人吸入」的可能性存在，因此應減少出門，不聚會，必要外出時戴緊口罩。建議身體不接觸電梯空間，按電梯鍵時，可以用紙巾隔一層再按，回家後立即洗手。

專家又提醒，糞便中或帶有病毒，沖洗馬桶的水流也會產生氣溶膠，建議把馬桶蓋蓋好，可以防止氣溶膠傳播。沖完馬桶，還可以用消毒液擦拭馬桶蓋。

（中國科學報／湖北日報）