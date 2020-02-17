【亞非蝗禍】新疆曾爆發蝗災　當地派出「神秘部隊」整治

沙漠蝗（Schistocerca gregaria）大軍肆虐東非，並進一步蔓延至巴基斯坦及印度等國，對肯亞、索馬里、巴基斯坦、印度等地造成嚴重的農業災難。聯合國糧農組織（FAO）更向全球預警，希望全球高度戒備當前正在肆虐的蝗災，防止被入侵國家出現糧食危機。 數以千億計的蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線，有人擔心蝗災會否對中國造成危害。對此，農業農村部表示，沙漠蝗對中國的危害概率很小，國內大規模爆發蝗災風險很低。 中科院院士康樂指，中國蝗災治理是非常成功的，當中包括，利用生物防治方法控制蝗蟲種群數量。現實上，新疆昔日爆發蝗災，就曾以候鳥、鴨等「整治」。

一隻粉紅椋鳥一天能捕食120至180隻蝗蟲。（網上圖片）

針對蝗災的生物防治法中，有一種是「招引粉紅椋鳥法」。粉紅椋鳥是遷徙性候鳥，上世紀80年代，新疆用人工堆放石巢、修建磚混鳥巢的辦法，招引牠們遷徙至當地。2019年4月，新疆多地發生蝗災，數以萬計的粉紅椋鳥發動「空襲」，一隻一天能捕食120至180隻蝗蟲。

除了粉紅椋鳥，雞、鴨等禽類也能在成災之初捕食蝗蟲。據新華社昔日報道說，早在2000年，新疆養殖的滅蝗雞鴨也有近70萬隻。

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浙江派3萬隻鴨乘飛機赴疆滅蝗

2000年5月，新疆北部發生特大蝗災，除採取化學藥物外，由一群群牧雞、牧鴨組成的「生物部隊」也在新疆的「滅蝗大戰」中大顯身手。除了新疆的「本地軍」，浙江當時也派出3萬隻鴨乘飛機趕往新疆，幫忙消滅蝗蟲。

據《錢江晚報》報道，經浙江省農科院的牽線搭橋，長興縣林城鎮天平村養鴨大戶楊大元所養的3萬隻「鴨兵」作為滅蝗「戰士」分批登上飛機，空運至新疆災區。數以十萬計的「鴨子大軍」在新疆草原投入戰鬥後，效果明顯。到當年8月底，新疆至少有100萬畝優質草原上地毯般覆蓋的蝗蟲被鴨子徹底殲滅。鴨子成了新疆「抗蝗救災」的英雄。

新疆治蝗滅鼠指揮辦公室當時指，出動鴨子是草原清剿蝗蟲、保護生態最為行之有效的好辦法。（微博）

牧民：一隻鴨子一天能吃100多隻蝗蟲

新疆治蝗滅鼠指揮辦公室當時指，鴨子捕蝗能力強、捕食量大、「軍紀」嚴明，出動鴨子是草原清剿蝗蟲、保護生態最為行之有效的好辦法。

另據當地牧民形容，每日早上4至5點左右，天剛露明，鴨子們就自己出去吃蝗蟲，幾個小時後，就到附近的小河喝水、休息，下午7點多鴨子再次出動，直到晚上9點多太陽落山時才回來。一隻鴨子一天能吃100多隻蝗蟲。「鴨掌踏過之處，蝗蟲紛紛跳起來，鴨子用它彈簧般靈活的脖頸在空中啄食，猶如武林高手用筷子夾蒼蠅般彈無虛發。」