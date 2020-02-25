【武漢肺炎】「疫情常態化」聲浪增　如何計算成本效益？

截至2月24日24時，就全國新增新型冠狀病毒肺炎疫情，內地累計報告確診病例77658宗，累計治癒出院病例27323宗，累計死亡病例2663宗，其中湖北省新增確診病例499例，湖北外新增病例9例。 自武漢1月23日封城計起，按官方數據所見，全國疫情已逐漸緩和，內地輿論亦不時出現「疫情常態化」的論調。

胡錫進：現實沒錢比低感染率可怕

為何要提倡「疫情常態化」呢？官媒《環球時報》總編胡錫進就在2月16日於自家微博直言：「你自己繼續躲在家裡沒問題，隨你。但對很多人來說，現實的沒錢了，比已經降到百萬分之零點一二的感染機率更加可怕。人不僅要活著，還要有尊嚴地活著。」

中國進入「防疫模式」，市面尚未回復往昔繁華。（資料圖片）

用個最極端最誇張的比喻，數以億計的國民都是民工或個體戶，可支配月入數千人民幣手停口停，溫飽水電養妻活兒迫在眉睫，當中很多人情願冒「病死」的風險，都要先避免一家大小「餓死」。內地在2月初就廣傳一篇網絡文章，題為〈你沒窮過所以不懂，為什麼他們急著出門〉，講解低收入一族的焦慮和困境。

實則「常態化」一說的立足點是疫情經已緩和，每日新增確診數字持續下降，病毒的傳播途徑亦較為清晰，因此毋須14億人都因噎廢食，一刀切封城犧牲日常活動，埋下大規模失業和中小企破產的風險。早在兩個星期前，內地便推行「封閉式管理」，各地按自身情況因地制宜，平衡防疫和經濟所需。

由「國家主導」過渡為「社會主導」

從防治角度看，「黨領導一切」下不會亦不傾向說明，但實際上就是轉移防疫責任，由「國家主導」過渡為「社會主導」。1月底全國封城之初，由於各地政府瞞報漏報嚴重，中央機關亦一度掉以輕心，故此事態一發不可收拾，遠超個人或個別組織所能應付，國家不得不全力介入，執行「堅壁清野」和「源頭堵截」。

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事隔一個月，雖然中央領導人強調「拐點」尚未到來，但至少全國新增病例已壓到每日幾百宗，主要集中在湖北，那麼是時候重新計算防疫的「成本效益」：黨政機關可以只為了減少一個國民的患病機會，叫停全國經濟活動，也可以為了防止長遠經濟發展受損，接受一旦重啟生產秩序，國民要承受染病的風險。

新型冠狀病毒傳染力強，死亡率比流感高得多，再加上症狀之嚴重，更足以癱瘓醫療系統，但疫情未兇猛得迫使人人都要非此即彼，在「病死」和「餓死」之間作抉擇。經過1個月的封城、動員和警戒，防疫意識已深入民心：個人勤洗手戴口罩，避免群聚約會；企業做好檢疫工作，密切留意員工健康狀況。

偶見「異常病例」促官方小心

官方的如意算盤很簡單，「國家主導」的強制封鎖和全國停擺正式功成身退，結束高成本防疫的階段。由於公共衛生已構成社會運作主軸，政府可進一步「常態化」，只在公共場所和交通要衝作檢疫，確保防疫物資充足，集中醫療力量於重症治療，以及追蹤堵截社區傳染，其餘就由社會力量自覺負起防疫責任。

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迄今為止，黨政機關都未敢於「引導」社會力量，暫時限於「辯證地」緩緩摸索，具體表現於一邊鼓勵和宣傳企業復工，公布外資和「規模以上企業」重啟生產的消息，一邊卻反覆指出疫情未定，勸籲國民不要鬆懈而功虧一簣，國民亦大體自覺，一線城市便未重睹昔日道路擁擠，消費場所熙來攘往。

官方小心翼翼事出有因，新病毒案例或包括「無症狀帶原者」，而部份患者的潛伏期超過14天，也有出院病患疑似復發或二度感染。按各方專家所言，大多認為上述情況實屬罕見，或是檢測不周所致，毋須過於憂慮。實則所謂「疫情常態化」，既取決於公民素養，也要賭一賭「異常病例」爆發的機會率。