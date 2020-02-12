【武漢肺炎】醫護感染疑數以百計　武漢醫療癱瘓是前車之鑒

內媒早前揭露武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）爆發院內感染，至少有約50名患者和30名醫務人員確診感染。另據內地自媒體「八點健聞」2月11日報道，武漢市優撫醫院也爆發院內感染，目前有16名醫務人員被感染。 新型冠狀病毒傳染力強，已知可經飛沫和接觸傳染，資深如國家衛健委專家組成員王廣發，也疑因實地考研時漏戴護目鏡，致使一身防護裝無用武之地，染上武漢肺炎，留院多日後康復。由此可見，醫護人員日以繼夜接觸和照顧病人，說他們冒生命危險也並不為過。

南早：1月中旬有500確診病例

內地醫護感染的例子俯拾皆是，被視為疫情源頭的武漢更是重災區。《南華早報》便引用網上流傳資料，經前線醫護證實，指早在1月中旬，已有約500宗醫護確診病例和600宗疑似病例。報道指官方就此公布個別例子，但就禁止醫護透露感染個案的全貌，《南早》推測與保持醫護士氣有關。

疫症爆發初期，官方隱瞞實情，武漢醫護被殺個措手不及。（資料圖片）

醫護折損是個惡性循環。《南早》便引述武漢的前線醫生，指按粗略估算，100名醫護可以應付100個普通病人，以及16個重症加護病人，一旦這些醫護淪為病人，醫療系統不只要支出額外100張病床，兼且喪失維持原有服務的人手，合共「損失（約）200張病床的容量」。

可想而知，由大爆發初期起，一批批醫護倒下，防護物資又不足，現有人手要承受更大工作量，頻繁出入高風險環境，轉而引致另一批醫護倒下，醫療系統必然崩潰。即使事到如今，中央已動員上萬醫護入鄂支援，火速加建醫院，官民踴躍捐贈防護裝備，病床、醫護和裝備匱乏的狀況仍然嚴峻。

醫生示警「不知明病毒」被訓誡

武漢正經歷疫情失控的後果，試問有哪個城市的醫療系統，承擔每日新增數以千計的病例而不崩潰呢？實則武漢是特殊例子，是為「最壞情況」，這時候新病毒完全蹂躪醫療系統，即使舉國動員支援，霎時間都難以克服組織和分配資源的難關，以至總體資源的增幅可觀，不過需時趕上疫情蔓延的速度。

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為甚麼武漢醫護會陷入如此境況呢？最早的有紀錄病例始於12月初，之後官方一直強調「可防可控」，否認有醫護人員受感染，對病毒是否「人傳人」一事更是「冷處理」。直到1月20日，國家衛健委專家組組長鍾南山一口氣全部揭露，外界才知道疫情的嚴重程度，這時候距離封城只有3天。

在封城之前，莫講普通市民，連醫護對疫情的了解都止於口耳相傳和私下討論；眼科醫生李文亮於12月底在微信群組示警，警告其大學同學要防範不知明病毒，都被公安機關訓誡並勒令認錯，而他本人最終染上武漢肺炎而身亡。

可見官方不承認有疫情，下轄各級醫護噤聲，結果是在缺乏防疫意識、組織和裝備下，一頭栽進災難裡。

做足預防免醫護被迫「當英雄」

不論是對內地抑或香港，武漢的教訓可謂是觸目驚心：隱瞞實情是一切問題的根源所在，假如到了疫情失控才開誠布公，事態就一發不可收拾。更為要者，事前防疫的功夫做得足，才可以減低對醫療系統的衝擊，以及降低醫護承受的風險和壓力，對社會而言亦是更有效地運用醫療資源。

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痛定思痛，中央大刀闊斧將湖北「封省」，指示全國各地「軟封鎖」兩星期，停工停學停產，中斷省際交通，甚至強制戴口罩，求的就是盡可能收納病毒帶原者，進而斬斷病毒散播的網絡。至今據官方所公布數據，重手段已初見成效，中央於是改為採取「封閉式管理」的策略，以期平衡防疫所需和經濟活動。

內地復工會否引發新一輪感染潮，尚且是盡人事的未知之數。01觀點此前便指出，香港特區政府上至是否彷效「軟封鎖」，下至如何解決「口罩荒」，不是議而不決，就是再三變卦，官員更為了爭論應否戴口罩而鬧劇百出，拖到現在已有社區爆發徵兆，防護物資仍然捉襟見肘。須知道如不以武漢慘況為前車之鑒，任何地方的醫護人員都可能被迫走上「英雄之路」。