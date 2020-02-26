【武漢肺炎】廣東14%出院患者檢測復陽　專家：或成為傳染源

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，近日廣州在對出院病例隨訪時發現核酸測試復陽患者有13例，引發關注。 2月25日（周二），廣東省人民政府新聞辦公室舉行新聞發布會，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，廣東出院病人裏有14%的人有復陽現象，復陽患者或可能會成為傳染源。

廣東省疾控中心副主任宋鐵。（《羊城晚報》）

宋鐵指，廣州市公布13個出院患者復陽的情況，104例密切接觸者沒有出現感染。他表示，根據當前他們收集的數據顯示，廣東出院病人裏有14%的人有復陽現象，「我們通過集中觀察的措施，發現並沒有人成為第二代，或是成為潛在傳染者」。

宋鐵稱，新冠肺炎是新發傳染病，我們在不停認識它。肺炎是潛伏性比較長的疾病，有些老年人或者身體差的人肺炎恢復比較差，我們觀察到新冠肺炎也有類似情況，一大部分復陽病例是炎症在吸收過程中，不是臨床的痊癒，所以產生間歇性排毒現象，但這個判斷還在科學取證。

宋鐵指，從微生物特性，如果一個人感染病毒後會產生抗體。我們發現年輕輕症患者，兩周內就會產生抗體，所以傳播風險低，但一些老年人康復時間長，不斷排毒，可能會成為傳染源。對目前復陽情況，我們判斷還是因為病情、個人體質問題導致沒有完全吸收，臨床極個別病例有帶毒情況，我們也在不斷監測。

宋鐵又指，「防控方面，我們就按照傳染病來走。對於出院人員，如果發現復陽情況，必須進行嚴格的觀察」。

（《羊城晚報》）