【孫楊禁賽8年】全版評論認同裁決　最高檢機關報：孫楊無知無視

中國著名游泳運動員孫楊早前被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，變相宣告其職業生涯告終。 孫楊的下場起初引來不少內地網民同情，紛紛表達支持上訴到底。但見到法庭其後公開的仲裁報告，解釋案中諸多的爭議，說明重罰的理據後，內地網民的立場漸見改變。 至於中國的最高人民檢察院機關報《檢察日報》，則是在周三（4日）特別兩版全版刊出四篇評論文章，內容都是認同法庭裁決，不但表明「毋庸諱言，孫楊不配合藥檢取樣的決定是錯誤的」，甚至直指「商業比賽不能與國家榮譽捆綁」、「我們不能因為同屬一個民族，心版上都印著五顆星，同為黑頭發、黑眼睛、黃皮膚而無視事實」。

最高人民檢察院機關報《檢察日報》特別全版刊出三篇評論文章，內容都是認同國際體育仲裁法庭對孫楊的裁決。（檢驗日報）

《檢察日報》的第一篇文章標題為《無視規則將會承擔相應後果》，內容指出孫楊案的基本問題有二，一是事實認定，其二是規則適用。事實認定方面，文章不論孫楊有沒有暴力抗檢、尿檢官有否違規拍照等，「這些細節事實的辯護意見並不能影響仲裁庭對本案基本事實的認定，即由於孫楊的不配合，藥檢人員未能完成這次藥檢取樣」。而在規則適用上，根據《世界反禁藥條例》的明文規定，「毋庸諱言，孫楊不配合藥檢取樣的決定是錯誤的。」

文章續指，孫楊此舉原因可能有兩個，分別是無知及無視，「首先，孫楊可能並不完全知曉上述規則的內容以及違反該規則的後果。但是，作為一名職業運動員，而且是接受過數十次興奮劑檢測的著名運動員，他應該知曉有關的規則。在這個問題上，無知者不能無罪。其次，他可能未給予該規則足夠的重視，沒有嚴格遵守規則的行為習慣」。

另一篇文章《觀察孫楊事件的三雙慧眼》就提到，孫楊被禁賽8年，「是不是冤枉，與人們感到的惋惜無關。。惋惜與否，基於價值判斷；冤枉與否，卻是事實問題」。文章指，要觀察孫楊事件，需要具備三對「慧眼」，公平競賽意識、規則理性及證據理性。其中在「規則理性」方面，「事實明擺著，取血樣沒有多少技術難度，護士足可完成這一工作；取尿樣更是毫無技術難度，只要智力正常，感官健全，誰都可以監視當事人提供尿樣。因此，即使取尿樣的日常工作是廚師、建築師或者理發師，都不影響取樣的有效性」，孫楊案所涉及規則明確並符合規則。

第三篇文章《商業比賽不能與國家榮譽捆綁》稱，「除非運動員拒絕參加國際體育比賽，否則，必須接受國際反禁藥調查機構的有關規則，允許國際反禁藥調查機構進行飛行檢查」。（中新社）

文章亦有提到孫楊一方在公開聽證會上的表現，「從聽證會情況看，孫楊一方戰績不佳，與其說是程序不公或者律師不得力，不如說是孫楊一方的事實和證據本身就不夠有利兼有力」。

第三篇文章《商業比賽不能與國家榮譽捆綁》則是指孫楊應早在國際反禁藥組織（WADA）申請仲裁時，就把握機會配合，爭取寬大處理，同時借此機會表達誠意，以證清白，「除非運動員拒絕參加國際體育比賽，否則，必須接受國際反禁藥調查機構的有關規則，允許國際反禁藥調查機構進行飛行檢查。如果曾經接受國際反禁藥調查機構的檢查，但同時反對國際反禁藥調查機構的飛行檢查，那麼，在法律邏輯上是說不通的」。

文章《觀察孫楊事件的三雙慧眼》稱，「從聽證會情況看，孫楊一方戰績不佳，與其說是程序不公或者律師不得力，不如說是孫楊一方的事實和證據本身就不夠有利兼有力」。（路透社）

文章更稱，如果認為涉事的國際泳聯和國際反禁藥組織是針對中國的行為，「上綱上線，試圖將商業比賽規則和國家利益聯繫在一起，那麼，最終必然會導致問題複雜化，尤其不能把商業比賽與國家的榮譽聯繫在一起」。文章指，中國過去在國際競技體育比賽宣傳方面存在許多錯誤，導致一些運動員對自身行為有錯誤的認識，「國際競技體育比賽只是商業活動，因此，勝負都是常事」，「如果把個人的榮辱和國家捆綁在一起，那麼最終必然會進退失據」。

《檢察日報》亦在另一個專欄「法治評論」，刊出題為《禁賽8年：孫楊冤不冤？》的評論文章。（檢察日報）

此外，《檢察日報》亦在另一個專欄「法治評論」，刊出題為《禁賽8年：孫楊冤不冤？》的評論文章，主要是闡述整件事的經過，以及控辯雙方的論點。文章有特別引述國際體育仲裁法庭仲裁員范銘超的說法，「根據《世界反禁藥條例》的規定，運動員應當在任何時間、任何地點、無條件地接受禁藥檢測，並且對逃避、抗拒檢測的運動員可以處以與使用禁藥者同等嚴厲的處罰，從而形成強有力的威懾」。

（綜合報道）