【新冠肺炎】內地掀「分餐用公筷」討論　食客會拋棄打邊爐嗎？

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地近日掀起「餐桌革命」的討論，其中禁食「野味」已從民間倡議進入立法程序。 與此同時，內地官媒和地方衛生部門推動的「舌尖抗疫」行動還包括「公筷制」和「分餐制」，呼籲拒絕「口水菜」，以減少病菌通過飛沫傳播令聚餐人士相互傳染。

熱熱鬧鬧打邊爐吃火鍋，是內地消費者最愛的聚餐方式之一。（中新社）

據觀察，疫情期間不少感染案例通過飯局聚餐傳播。江蘇南京此前曾披露了一宗「聚集性病例」的感染路徑，揭開了一位確診患者因家庭聚餐「以1傳7」，被感染人士再透過另一飯局再傳染開去，最終影響了8個家庭。

而本港也有家庭因在新年期間聚餐，出現十餘人連環感染，被稱為「打邊爐家族」。為了避免「病從口入」和散播病毒，不少專家都警告，疫情期間不要再外出聚會及聚餐。

據悉，實際早在1993年，中國烹飪協會就多次向全國餐飲業提出「分餐制」改革，到2003年沙士爆發，這一倡議得到了進一步重視，無奈最後收效甚微。外界認為，其中關鍵原因，是中國人有著根深蒂固的合餐觀念。直到現在，還有很多人認為，圍在一起不分彼此地吃飯，是中國幾千年傳統習俗，是中國文化特色，因此許多人便不願意去改變。

新華網評論文章認為，在內地推行「分餐制」難度不小，相對比較合理的選擇是推行公筷制。（新華社）

而經此一「疫」，內地再次重拾分餐以及用公筷的討論。《環球網》近日引用卡塔爾半島電視台的評論文章稱，中國媒體、餐飲協會和公民團體在防疫運動中瞄準一個新目標：合餐制。此外，無論針對打邊爐還是其他美食，都希望中國食客重新考慮不再用私筷夾菜的習慣。

官媒《新華社》旗下的新華網上月29日就刊登一篇題為《除了禁食野味，還有一項「餐桌革命」迫在眉睫》的評論文章稱，要在國內徹底推行「分餐制」，在實踐和操作層面難度不小，相對比較合理的選擇是讓公筷、公勺成為一種常態。「重視使用公筷既是對自己負責也是對他人負責，養成更加文明健康的就餐禮儀，是每個人都應該從這場疫情中吸取的深刻教訓。」

文章還建議相關部門通過立法強制餐飲行業推行「公筷制」，同時加大引導、督辦和執法力度，花上三五年時間，有步驟地培養公眾在公共餐飲場所使用公筷的習慣。又建議各餐飲企業在餐廳、餐桌上設置醒目標識標牌，通過返券、積分、抽獎等方式，鼓勵食客積極使用公筷。

經歷過新冠肺炎疫情後，內地再次提倡用公筷培養文明用餐習慣。（網上圖片）

提倡「公筷公勺」並不僅是媒體，地方政府也在積極推動。海南、廣東、上海等多個省市都開始要求部分餐廳實行類似規定。

不過卡塔爾半島電視台的評論指出，世衛組織和中國疾控中心對這個話題仍持觀望態度。世衛發言人表示，一些病原體（或）病菌能通過共用餐具傳播。尚不清楚通過共用餐具傳播新冠病毒的風險，但基於目前的認知，有這種可能性。也有專家指出，共用餐具現象很普遍，此類習慣並不僅限於中國，亞洲其他地區也常見。

（綜合報道）