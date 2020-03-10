金馬爭取設置海運快遞專區　經濟民生應優於意識形態

台灣連江縣（馬祖）、金門縣一向為兩岸互動的最前線，自大小三通實施以來，兩地已然成為連結台灣與大陸的重要灘頭堡。2018年8月，金門更實踐了從大陸廈門通水的計劃，進而使兩地之間的連接更為緊密。如今，金門縣長楊鎮浯對外表示，希望能夠推動金門縣成為「兩岸電商物流中心」，並在港區中建置「海運快遞專區」，期使金門產業更為發展。

連江縣立委陳雪生近期邀集台灣財政部關務署等部會，針對金門與馬祖設立「海運快遞專區」的相關法規與業者營運規範進行協商。對此，金門縣政府指出，推動金門縣成為「兩岸電商物流中心」是該縣的重大施政計劃，而在港區中建置「海運快遞專區」，更是推動兩岸跨境電商最重要的基礎設施，當務之急在尋求法規鬆綁。

台灣金門縣長楊鎮浯表示，希望能在金門馬祖一帶設置兩岸電商物流中心與海運快遞專區。（中央社）

金門縣建設處長文水成說，「兩岸電商物流中心」建置的第一步是海關貨物查驗的人力挹注與法規鬆綁，這有賴民進黨政府中央給予協助；而在協調會中，相關部門亦分別就金門規畫推動的「料羅港區海運快遞專區」所面臨的問題，在現行法規及海運快遞建置條件的限制，建請關務署支持，並同意比照台北港建立基礎運作模式。

據台媒《工商時報》報道，目前台灣已設置「海運快遞專區」的地方為台北港，至於高雄港預計將於3月中下旬開業。台北港的海運快遞受到大陸與國際知名電商如京東、亞馬遜、阿里巴巴等青睞，主因在於兩岸之間海運夠快，台北與平潭僅92海浬，航行時間約5.5小時，平均運價更僅約空運的五分之一，電商業者會將各國商品集中到台北港，做為發貨倉庫進行配送，需要轉空運的，台北港與桃園機場僅25分鐘車程，十分便利。

不過，台北港也因為海關人力不足，造成有時候會有延遲清關狀況，「快遞反而不快」，致使有些電商會將時效性較強的貨物，選擇從香港、新加坡、仁川或釜山進出，錯失部份的物流業務，這或許也是即將營運的高雄海運快遞專區同樣會面對到的問題。

2018年8月，金門實現從大陸廈門通水。（資料圖片）

如今，金馬希望比照台灣本島港口，設置「海運快遞專區」，以發展當地產業、活絡當地經濟。金馬做為台灣與中國大陸的跳板，兩岸之間的許多互動都是由此展開，不過，也由於金馬的特殊地位，因此台灣在面對經濟與民生問題並立時，常發生兩難的決定。

例如，2018年金廈通水本為兩岸的一樁美事，卻因為上層的問題，使得通水典禮中沒有台灣中央相關部會人員參加，壞了兩岸和諧的可能。甚至，在時任金門縣長陳福海提出通水之外，還要通橋、通電，卻立馬被台灣陸委會打回票拒絕，稱此牽涉到兩岸關係發展等複雜敏感問題，影響深遠，更非地方自治事項。

再加上2019年時，習近平提到兩岸要應通盡通、提出「新四通」（提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通），更宣稱要將福建建成台灣民眾與企業登陸的第一家園。對此，民進黨政府不意外地表示，這些連通措施將進一步加深台灣對大陸的依賴，構成台灣重大安全威脅。

當金馬欲借地利之便爭取設置「海運快遞專區」，或許又會招致台灣部份輿論傾中、甚至賣台的批評。不過，若真正站在地方發展的維度來看，尊重地方聲音、開啟共榮發展的機會，何樂而不為？台灣官方更應如財政部關務署與會代表所說，儘速對金馬設立海運快遞進行法規研擬配套，配合兩縣府落實設立海運快遞專區的政策，以讓民眾放心。