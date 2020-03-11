【新冠肺炎】輿論場：漩渦中的「方方日記」

從武漢封城之日起，湖北作家方方就開始用日記的形式，幾乎每天紀錄着自己對這場重大疫情方方面面的看法。

3月10日，隨着習近平視察武漢，抗疫也像是迎來了一個人們期待已久的「拐點」一樣。在這樣的節點，當人們的恐慌和憤怒不足以壓垮理性判斷的時候，重新來評判一直以來處於輿論漩渦中的「方方日記」，或許不失為反思今次疫情的一個角度。

習近平於北京時間3月10日視察武漢。（微博@新華視點）

對於「方方日記」，每個人都可能會從中讀出不同的意味來。有極端論者會不由分說給方方扣上「造謠者」、「噴子」的帽子，方方在日記中也多次直接回應了這樣的抨擊；也有人認為「方方日記」不合時宜，畢竟當前壓倒一切的任務是抗疫，製造恐慌實在是添亂；不過多數人，還是對方方所記錄的日常以及對官方一些做法的批評點贊，這一點從每一篇日記的閲讀量和轉載量就不難看出。

在四十餘篇日記中，雖然不乏激烈的言辭和情緒化的表達，但方方反覆說的詞，就是「常識」和「獨立思考」。比如在2月4日的日記中，方方寫道，「一個社會如果缺乏常識，不實事求是，後果不只是嘴上說的害死人，而且真的會害死人，並且是死很多人。」再如在3月9日的日記在批評瞞報官員時寫的，「說起來還是缺乏常識。他們把常識建立在政治概念上，而我們把常識建立在生活經驗上。」

而對於「獨立思考」，方方引用了幾個人的話來夯實自己的堅持。一個是朱鎔基，這位鐵腕總理當年在上海做自我介紹時說，「我的信條就是獨立思考。」一個是老作家姜弘，一次他在會上說，「我們的腦袋要長在自己的肩上。」還有一個是易中天，「一枚硬幣的正反兩面，都是容不得多樣的生態，只准世界上有一個聲音，一種腔調。」基於此，方方直言，「無論極左罵或者極右批，都不會改變我自己看這個世界的目光，也不會動搖我對社會和人性的思考。」

內地作家方方。（網絡圖片）

迴歸常識和獨立思考，也是法國作家加繆在《鼠疫》中的核心觀點。在加繆看來，對抗鼠疫唯一的鬥爭，就是實事求是，就是賦予真理其原本的面目，就是確認二加二等於四。

很多人會揪着方方在日記中提到的一些細枝末節做文章，比如為什麼很多人都沒有名字，為什麼有些人的名字還寫錯了，為什麼很多內容都沒有核實就寫進日記了，為什麼方方不去現場而只知道在家裏當鍵盤俠，諸如此類的說法或是有意攻擊，方方在日記中雖然也回應了不少，但多數毫無緣由的攻擊已經聽之任之了。

我們不能否認，方方日記確實有一些瑕疵和不盡如人意的地方，但它最大的價值，其實是在給處於疫情漩渦中的武漢人民以一份温暖和情緒宣泄口的同時，也給我們所有經歷了這場重大疫情的人提了個醒，或者敲響了警鐘：迴歸常識有多重要，獨立思考有多重要。

今天的輿論場，看上去熱鬧非凡，信息無限量，每個人手裏都握着麥克風，你方唱罷我登場，缺乏常識的官員還時不時免費送上「熱點」，供輿論圍攻堵截和狂歡。可身處這個信息時代的「大染缸」中，我們正在慢慢失去獨立思考的能力，在基本的常識面前也開始左右踟躕。

中國疫情正逐步得到控制，大批患者出院。（新華社）

正如方方面對網友攻擊時所反問的：究竟有什麼事讓他們對一個素未謀面的人、一個他們毫無了解的人有這樣意欲大卸八塊的刻骨之恨呢？難道他們自小接受的是教育不是真與善而是仇與恨？

對個體來說，常識是真與善，是災難降臨時的同理心。而對一個國家來說，常識就是「人命關天」，所以容不得半點馬虎大意。用方方在日記中的話說，「重要的是誰能有魄力將疫情控制下來，不再犯那些一犯再犯的低級錯誤，不再搞那些沒有任何意義的形式主義，不再講那些重複又重複、顛來還倒去的廢話空話。」概而言之，就是實事求是。

要想做到實事求是，就必須尊重事實，尊重真相。這一次肺炎疫情之所以到了今天這一步，與前期各級官員掩蓋真相的官僚做派有着直接的關係。當官僚已經壓倒了科學，病毒自然如入無人之境，瘋狂肆虐。在互聯網時代的今天，任何層面的隱瞞和遮蔽，都是在給以後埋雷。17年的那場SARS，教訓不可謂不深刻。只是不知道這一次的新冠肺炎，能不能用如此高昂的代價，倒逼出一點起碼的「常識」，最大限度避免悲劇重演。

此外，待到疫情過去，國家層面還有一個更大的「常識」需要釐清，那就是中國雖然在改革開放四十多年的時間裏，實現了令世界刮目相看的經濟奇蹟，但依然有着不可忽視的脆弱底層，不平衡、不充分的矛盾依然很突出。

方方在日記中寫道，檢驗一個國家的文明尺度，從來不是看你樓有多高、車有多快，不是看你武器多強大、軍隊多威武，不是看你科技多發達、藝術多高明，更不是看你開會多豪華、焰火多絢爛，甚至也不看你有多少遊客豪放出門買空全世界。檢驗你的只有一條：就是你對弱勢人群的態度。

希望疫情結束後，這樣的「常識」，能不被勝利的凱歌所淹沒，不被「厲害了我的國」之類的叫囂所掩蓋，成為整個國家的集體常識。

最後，還想呼籲，請多給「方方日記」，以及用自己的方式記錄着這場疫情的人們多點空間。因為這場災難，關乎我們每一個人。用方方的話說，每一份記錄，都很珍貴……無數的個人表達彙集在一起，便是一個民族的表達；而無數個民族的表達彙集在一起，那便是一整個時代的表達。同理，一個人的記錄，微不足道，更不足概括全貌，但無數個人的記錄，彙集一起，真相便會以全方位形態露出水面。

如果從國家到個體，都能從這場疫情中有切實的反思、有切實的成長，那病毒又有什麼可怕的呢？