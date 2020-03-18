【新冠肺炎．觀察】以防疫道德制高點綁架　陸配成被犧牲群體

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣以幾近「一刀切」的方式防堵兩岸往來，其中陸配及其陸籍子女等少數群體成為犧牲品。有陸配哭訴，民進黨政府的政策讓她非常傷心，「我們也很愛台灣，但夫家那邊（指台灣）好像不要我們了。」另一位陳小姐則批評，「連最基本的人道要求都無法滿足，難道會是良善的政策嗎？」

民進黨政府以防疫優先為由，對陸配及其子女制定禁止入境的「一刀切」政策，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的「沒有選擇台灣的國籍，就要自己承擔」，也讓陸配承擔龐大輿論壓力。

報道指出，為防新冠肺炎疫情擴大，民進黨政府於2月7日宣布，持有居留證的陸配才能入境，只有團聚證的陸配無法返台，這讓陳小姐的陸配先生滯留日本無法回台奔喪。

報道稱，兩人在4年前結婚，都長期在日本工作生活。2019年12月底，她和先生回台陪伴生病的媽媽，今（2020）年1月初，先生自己先回日本，預定2月初回台看媽媽，但迄今卻無法再入境，最後連媽媽的最後一面都沒見到。她說，先生一直希望能儘快回台「奔喪」，無奈政府還是不肯放行，只因為先生還是拿團聚證，而非居留證。

陳小姐表示，她曾通過民意代表向政府求助，相關部會卻互踢皮球。「是否只因為先生是陸配，就應該受此對待嗎？」「政府的政策完全將團聚陸配阻擋在外，沒有考慮到個案特殊性，像是她先生長期在日本仍然被擋，還因此無法回台奔喪，連最基本的人道要求都無法滿足，難道會是良善的政策嗎？」

另一方面，一位湖北陸配王小姐，十多年前與台灣人結婚，一直都在台灣居住生活，小孩也在台灣就讀小學。已經好多年沒有回湖北過年的王小姐一家人，今（2020）年特地回大陸娘家一趟，沒想到滯留至今還無法回台。

雖然滯留湖北台人包機已陸續成行，但由於他們的小孩（未成年）當年是入大陸籍，在台灣屬於「特殊長期居留」身分，與一般陸配取得的依親或長期居留身分不同，即台陸委會所稱「小明」樣態之一，台政府迄今並未放行入境，只能繼續留在大陸。

王小姐表示，並非不願讓小孩拿台灣戶籍，而是因為她是獨生子女，與先生討論後，決定讓小孩入大陸籍，可避免將來出現「繼承」問題，她自己也未請領「中華民國身分證」，都是出於相同原因。她說，嫁到台灣十多年了，早就自認為是台灣人，也都合法繳税盡義務，但政府的政策讓她非常傷心，「我們也很愛台灣，但夫家那邊（指台灣政府）好像不要我們了。」

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一席「沒有選擇台灣的國籍，就要自己承擔」，再創網路民意支持高峰，然而也讓台灣防疫工作無可避免沾染「政治味」。（中央社）

平心而論，台灣社會的「反中」情緒並未因大選結束而降温，反因新冠肺炎疫情火勢更甚。在防疫優先的大旗下，陸配台商成為被污名化、被犧牲的一群，承擔着不認同台灣、不愛台灣的輿論壓力。

在民進黨政府簡單粗暴的「一刀切」政策下，只看身分別，卻完全忽視了個案的實際處境。這並非單純在政治上選邊站的問題，主要居住地、就學生活、繼承等問題，都會影響其選擇，這是平民百姓的現實考量。

部分台灣網民佔據「愛台」、「保台」、「防疫」等道德至高點，對夾在兩岸間隙的群體，施以言語暴力，藉機發泄情緒，而民進黨政府也取巧順着民意（民粹）走，將少數群體當做民粹惡龍的祭品。然而「以民為本」應是民主政治的核心理念，或許在防疫與人道中間取得平衡，是相對困難的道路，但「迎難而上」才是人民對執政者的期許。