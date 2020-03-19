【新冠肺炎】官媒：中國為世界爭取時間　彰顯負責任大國擔當

內地官媒《人民日報》今天（19日）刊登文章表示，中國抗疫彰顯負責任大國擔當，中國防控疫情取得的顯著成效，為世界各國防控疫情爭取了寶貴時間，作出了重要貢獻。中國抗疫，不僅是對中國人民生命安全和身體健康負責，也是對全球公共衛生事業盡責。

文章稱，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中共總書記習近平從一開始就明確要求把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，明確要求擴大疫情防控國際合作，堅決維護世界各國人民生命安全和身體健康，努力為全球公共衛生安全作出貢獻。在抗擊疫情的嚴峻鬥爭中，中國始終堅持人民至上、生命至上的理念，充分發揮制度優勢，舉全國之力抗擊疫情。經過兩個月的艱苦努力，中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復。

3月10日，中共總書記習近平到武漢考察，前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況。（新華社）

文章指出，中國抗擊疫情的行動和成效，向世界展現了中國力量、中國精神，彰顯了中華民族同舟共濟、守望相助的家國情懷。世間萬物，人是最寶貴的。中國抗擊疫情的所有措施都首先考慮盡最大努力防止更多群眾被感染，盡最大可能挽救更多患者生命。我們也相信，只有儘早戰勝疫情，才能盡快恢復經濟社會秩序，把疫情造成損失降到最低，同時也為世界經濟穩定注入信心。

文章續指，疫情發生後，中國始終本着公開、透明、負責任的態度，及時向國內外發布疫情信息，第一時間分享病毒研究成果，積極回應國際社會關切，同世界衛生組織保持良好溝通，同有關國家分享防疫和救治經驗，加強抗病毒藥物及疫苗研發國際合作，向其他出現疫情擴散的國家和地區提供力所能及的援助，為全球抗疫注入正能量。

文章最後呼籲，各國團結合作是戰勝疫情的最有力武器。新冠肺炎疫情的發生再次表明，人類休戚與共。國際社會必須樹立人類命運共同體理念，守望相助，攜手應對風險挑戰，共同護佑世界各國人民的康寧。

（人民日報）