【新冠肺炎】北京禁國際航班直飛　星島：為確保兩會盡快召開

新冠肺炎疫情在內地得到控制，北京近日嚴防境外輸入病例。3月23日起所有到京的國際客運航班，均須從天津、石家莊、呼和浩特、上海浦東等十二個指定第一入境點入境。據《星島日報》3月23日（周一）報道，有消息稱，這是為了保障北京安全，令全國兩會（人大、政協會議）盡可能在4月底、5月初在京召開。

自23日起所有赴北京的國際航班不得直接入境，須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境。（資料圖片）

根據規定，從第一入境點入境的旅客檢疫符合條件並辦理入境手續後，方可搭乘原航班入京。腹艙所帶貨物在北京清關。此前，北京2月底曾要求在湖北出差和探親的人員「一律不得返京」。

據《星島日報》3月23日報道，有消息稱，這是為了保障北京安全，令全國兩會盡可能在4月底、5月初在京召開。

據悉，原定於3月初開幕的兩會因為疫情延遲，路透社曾經報道兩會有望在4月底、5月初召開。據路透社3月16日報道指，兩會將在4月底5月初召開的消息來自2名參與兩會準備工作的人士。然而，國務院及人大常委會面對查證，並未給予回覆。

依多年來慣例，兩會都在3月3日登場。若未逢政府換屆，會期前後通常為12天至14天，至3月中結束，並依例舉行總理記者會。據報道指出，中國若按上述規劃舉辦兩會，代表中共高層認為新冠肺炎疫情的「事態已經迴歸正軌」。

但上述消息來源坦承，4月底或5月初這個時間點並非官方最終定案，且會議出席人數可能有所縮減。原因是，從外省進入北京市的人員都須先接受2周的隔離觀察。

此外，除了北京加強境外輸入管控，上海市衛健委3月22日也表示，上海已對所有來自或途經疫情嚴重國家和地區的入境到滬人員，實行100%隔離。為進一步加強口岸防控，上海還將對所有來自非重點疫情國家和地區的入境到滬人員，實施100%新冠病毒核酸檢測。

廣州官方亦通告，對所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經其他口岸入境、到達廣州前十四天內的外國旅居者，實現核酸檢測全覆蓋，並實施十四天居家或集中隔離醫學觀察。上述人員隔離期間不得外出，十四天後無徵狀且再次核酸檢測為陰性，方可解除醫學觀察，集中隔離費用自理。

（綜合報道）