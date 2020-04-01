「一個郝柏村各自表述」：國台辦給民進黨兩岸關係啟示？

台前行政院長郝柏村於3月30日逝世，享嵩壽101歲。這段時間以來，台灣官方與執政黨政治人物以各種形式表達哀悼，台防部的新聞稿上溯至郝參加對日抗戰的經歷，而蔡英文僅提及郝在「8·23」炮戰「守護國土」有功，蘇貞昌則通過台行政院發言人表示感謝其「對國家的貢獻」。「一個郝柏村各自表述」的情況，也反映在台灣民眾的輿情，有人突顯其「反共」立場，有人則側重其「統派」主張。

台灣前行政院長郝柏村（右）曾於2014年訪問北京，並向大陸人民抗戰紀念館解說員強調：抗戰是由蔣介石所領導的。其強烈的「反共」立場，另一面則是濃厚的中華民族主義情懷。（中央社）

郝柏村離世當晚，大陸國台辦發言人朱鳳蓮通過微博，對郝柏村與台防部原副部長王文燮相繼辭世表示「深切哀悼」。並肯定兩人「民族情懷深厚，堅決反對台獨，致力國家統一，為推動兩岸關係發展貢獻良多，贏得兩岸同胞廣泛讚譽和敬重」。這份來自北京國台辦的哀悼，看在台灣民眾的眼裏，因為不合台灣主流意識形態的看法，或許被視為又是一份中共官方八股文章，而被輕輕帶過。

儘管有評論認為，大陸國台辦的悼文與蔡英文一樣，都回避了郝柏村在中國抗戰與國共內戰中的經歷，但朱鳳蓮的說法仍然透露了，由於郝柏村反對台獨、致力統一的立場，中共仍對其一生給予了相當正面的評價。

事實上，「反共」與「統一」在郝柏村身上是一體兩面。他反共，而且是堅決反，在《郝柏村回憶錄》一書中就表達得相當清楚。他相當推崇「反共保台」的蔣介石、言必稱「蔣公」；他也相當自豪親歷過的國共內戰，將1949年後兩岸戰火稱為「保台戰役」，稱首要目標即「阻止中共統治台灣」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮通過微博表示，對郝柏村與王文燮的不幸辭世表示哀悼，「期待兩岸同胞攜手努力，堅決反對台獨，維護台海和平穩定」。（中央社）

除此之外，郝柏村淡出政壇後多次走訪大陸，特別是2014年的北京行，讓兩岸民眾印象深刻。他在那一年7月7日前往北京中國人民抗日戰爭紀念館參觀，當面對着解說員強調「八年抗日戰爭是蔣（介石）委員長領導的」。郝柏村此舉通過新聞畫面傳回台灣後，被認為是敢於向中共爭奪歷史話語權與正統性。

但若只看到郝柏村「反共」的一面，恐怕亦是對其一生的「斷章取義」。就算郝柏村念茲在茲與中共論辯究竟是誰領導抗戰，並主張中國最終應走向民主化，但郝柏村也自言：「國共兩黨應是復興中華民族的夥伴關係，而非敵對關係」。他也認為其口中的「保台戰役」，目的並非「台灣獨立」，而是「建設台灣為三民主義模範省，作為統一中國的範本」。郝柏村在其回憶錄留下了這樣一首詩作：「保台反獨絕非空，但悲不見中華同；兩岸和平統一日，家祭毋忘告乃翁」，更能看他的民族家國情懷。

也就是說，郝柏村既反共又反獨，但「反共」對中共來說並非交流往來的障礙。像是郝柏村如此堅決的立場，中共仍然讓他多次到大陸參訪，也有空間讓他在抗戰紀念館對於歷史提出不同見解，即是一種相互溝通與對話的態勢。而且在他去世後，發出富有肯定涵義的唁電。這些情況都說明了，對中共而言，反共沒有問題，反獨或不反中就行，這個政治交集應是北京對台灣人士的底線，也體現了中共在處理台灣問題的基本態度。

當前兩岸官方的互信與互動都降至冰點，蔡英文連任後未來四年兩岸關係的摩擦和衝突有可能越來越嚴重，特別是在當前疫情政治的催化下，兩岸政府與民間的對立都在上升。那麼，從中共對於郝柏村離世的唁電與評價來看，恰好是給了民進黨在處理兩岸關係時的一些啟示，中共對台固然有其強硬的一面，但並不是鐵板一塊，只要不逾越「台獨」或「反中」的基本政治紅線，兩岸雙方都還是有接觸和往來的可能。

其實中共對台這個基本原則和態度，2019年初的「習五點」也有所重申，當時習近平強調：「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙」。他也說：「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

事實上，民進黨與中共的關係並非始終水火不容的，過去有不少民進黨政治人物曾經踏上大陸的土地，與中共有不同形式的接觸。除此之外，無論是陳水扁或蔡英文執政初期，兩岸關係亦非立刻進入冰凍，而是及至兩人在政治上走向台獨，才讓中共結束「聽其言、觀其行」階段，從而針鋒相對。

既然中共對台的態度已然擺在那裏，對於實力處於弱勢的台灣來說，就得看執政者懂不懂以靈活的身段，為台灣與北京之間找到具有能動性的空間。老實說，民進黨並非不理解箇中之道，例如「務實台獨工作者」賴清德曾在2020年大選過後拋出「反共不反中」的議題，只是這些聲音最後都淹沒在反中、抗中的民粹浪潮中，以求蔡英文和民進黨在當下一人一黨的政治利益。

反共也反獨的郝柏村已遠行，蔡英文表示頒給郝柏村褒揚令是「理所當然的事情」，以表彰他對國家的貢獻。那麼，郝柏村離世帶給兩岸關係的啟示，不曉得蔡英文也看到了嗎？