【新冠肺炎】武漢解封前夕　當地專家指無症狀感染者約有一兩萬人

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區武漢市將於4月8日（周三）「解封」，解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。不過據當地專家向內媒透露，估計當地大約有一兩萬的無症狀感染者，情況需要警惕。

4月2日，在武漢市江岸區武漢天地商業街，一名顧客接受體溫檢測。武漢天地商業街部分商戶於4月1日開業。（新華社）

據人民日報社旗下《健康時報》6日（周一）報道，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，「從近三天普查數據來看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，也就是說大約有一兩萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕」。

楊炯又表示，「確診患者、疑似患者現在都在積極救治。至於復陽患者，這不是大問題，因為他們自身不會重複感染而且也不會傳染給其他人，也相對比較安全」。楊炯指，「現在比較害怕的還是無症狀感染者，武漢4月1日出現的境外輸入病例也是無症狀的，總之就是要加強無症狀人群的管理」。

自4月8日零時起，武漢天河國際機場國內客運航班將恢復運營。圖為消防隊員在機場進行消毒。（新華社）

武漢「無疫小區」數量再減少45個

據新華社6日報道，據湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部最新通報，武漢市「無疫小區」累計達6988個，佔比98.4%。較3天前的上一次認定，「無疫小區」數量減少45個，佔比下降0.6%。目前，70個小區因無症狀感染者等原因，被取消或暫停「無疫」命名。

據武漢市衛健委5日最新一次通報的疫情動態，4日0時至24時，全市新增確診病例0例，新增出院病例183例，新增死亡病例3例，新增疑似病例0例。 全市累計報告確診病例50008例，全市累計治癒出院46794人，累計死亡2570人。現有確診病例644人（重症170人、危重症94人），現有疑似病例0例。全市新增無症狀感染者23人，當日解除隔離34人，尚在醫學觀察的無症狀感染者682人。

（綜合報道）