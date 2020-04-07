【新冠肺炎】法議員學者聯署籲世衛與台合作　中國使館斥荒唐徒勞

法國雜誌《新觀察家》（L'Obs）3月31日曾發表由數十位法國政治與學術界人士聯名撰寫的公開信，呼籲世界衛生組織（WHO）與台灣展開全面合作。 中國駐法國大使館周一（6日）在網站發表致《新觀察家》周刊編輯部的信，批評上述文章錯誤百出、滿紙荒唐，強調台灣不是主權國家，無資格加入世衛，又指不允許台灣參加世界衛生大會（WHA）不會影響台灣的衛生安全。「我奉勸這些人放開世衛組織，你們如此瞎折騰是徒勞的！」

數十位法國政治與學術界人士聯名撰寫公開信，呼籲世衛與台灣展開全面合作。（資料圖片）

中國駐法使館在信中表示，上述公開信具有極大的誤導性，暴露出簽署者國際知識極度貧乏，邏輯思維十分混亂，政治動機十分可疑。

使館稱，上述公開信張口閉口把台灣稱作「國家」，為其未被邀請參加世衛大會而鳴冤叫屈。「誰承認台灣是一個國家了？聯合國嗎？法國嗎？世人皆知的國際知識是，台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部份。」世衛只有主權國家才能加入，台灣既然不是主權國家，自然就沒有資格加入，也沒有資格參加世衛大會。「那些簽署這篇文章的人，連如此基本的知識都不懂，豈不讓人笑掉大牙？」

文章認為，在台灣加入世衛的問題上的政治操弄干擾了世衛工作。（網站截圖）

使館指出，公開信聲稱台灣在這次應對疫情中表現出色，把台灣排除出世衛大會，將損害全球衛生安全和台灣衛生安全，這種說法是「台獨分子最常用的說辭」。既然在沒有加入世衛組織的情況下，台灣都能很好應對疫情，「這不恰恰說明不允許台灣參加世衛大會不會影響台灣的衛生安全嗎？」

使館續指，台灣「如此『出色地』處理好新冠肺炎危機」，說明它不參加世衛大會也不會損害全球衛生安全。「事實上，台灣在祖國母親的呵護下，同世衛組織在技術層面的聯繫和合作是暢通的。」

批政治操弄干擾世衛工作

使館又指，公開信中聲稱台灣在去年12月31日就向世衛發出武漢出現新冠肺炎的警訊，這是言過其實。「事實上，是武漢市政府於2019年12月30日發出新冠肺炎通報後，台灣向世衛組織問詢有關情況。台灣是在今年1月23日才發現第一例確診病例，它怎麼可能在去年12月31日就發出警訊呢？它有先知先覺？」

至於公開信要求世衛避免政治操弄，排除外交干擾，回歸自己「保護全球每個人的健康」主業，中國駐法使館認為，正是因為某些國家、某些人在台灣加入世衛組織的問題上一再進行政治操弄，才使世衛組織專注主業的工作不斷受到干擾。「我奉勸這些人放開世衛組織，你們如此瞎折騰是徒勞的！」

（綜合報道）