【新冠肺炎】華航「正名」是民氣可用還是黃粱一夢？

近期，台灣內部的口罩產能已逾日產1,500萬片，成人在口罩實名制下一次可購買14天9片的份量，小孩則是14天10片。與此同時，台灣也宣布捐贈口罩給疫情嚴重地區，包括歐盟部分國家、美國、以及台灣的邦交國等。然而，日前傳出受贈國之一的法國，有媒體從台灣中華航空（China Airlines）機身的英文名字，感謝來自「中國」的口罩捐贈，頓時又引發台灣內部關於華航是否應該正名的討論。

台灣外交部長吳釗燮日前與美國在台協會處長酈英傑為裝載台援美口罩的 紙箱貼上「台灣能幫忙」貼紙。（中央社）

事實上，關於中華航空改名的議題，已不是第一次出現在台灣。2003年時，「511台灣正名聯盟」就提出華航正名的想法；到了2006年至2007年間，陳水扁政府就曾對此進行討論，並欲以「台灣航空」或「福爾摩沙航空」取代中華二字，但因華航工會提出人力、商標等變更可能帶來的鉅額成本，最後「不了了之」。

到了2016年7月，民進黨美西黨部主委楊婉柔在民進黨全代會上表示，台灣的公營事業應該都要正名，華航也包含在內。時任民進黨主席的蔡英文則裁示交由該黨中執會研議，最後，又是一次「不了了之」。

最近一次的華航正名議題，則發生在2018年。當時，中國大陸民航局發函給各大國際航空公司，要求在該年7月25日前將台灣機場的名稱去除台灣，並將台灣的機場國家更正為「中國」。對此，民進黨立委王定宇等人就提出改名的思考，並說華航的英文名「China Airlines」和中國國航的「Air China」，對外國人來說確實容易混淆。王定宇當時稱，雖然華航正名有困難度，但不能因為困難就擱置，他希望蔡英文政府正式推動，藉以反擊中國大陸對台灣的打壓。但事後來看，又再度成為「不了了之」。

「正名」問題相當複雜

連續三次的「不了了之」，恰恰說明一旦華航付諸行動推動正名、並改變成真後，可能遭遇的問題是相當複雜的。除了商業成本、合約問題外，更為現實的問題就是包括航權以及飛航時間帶可能因此受到影響。假如改名後的新航權談判不順利，航班甚至可能因此停擺，最嚴重的結果還會被取消。

更重要的是，目前國際民航組織（ICAO）的秘書長是陸籍的柳芳，其於2015年上任後，2016年與2019年的兩次年會，台灣皆被屏除在外；甚至，新冠肺炎發生之初，ICAO還拒絕與台灣機場及航空公司分享關於肺炎的訊息，一些在社交平台聲援台灣的各界人士更遭ICAO封鎖，一旦華航改名，航空公司的專屬代碼變更問題、以及後續對台灣而言可能造成的負面影響，恐怕也是當前鼓吹華航正名的人士必須詳加考慮的。

對台灣來說，有機會與中國大陸做出區隔、讓國際正視兩岸關係問題以及台灣的存在，是新冠疫情發展至今所帶來的額外影響。但華航正名問題，牽涉到的不僅是商業成本，背後的兩岸政治因素、以及國際強權之間的博弈更為複雜。也因此，台灣交通部長林佳龍雖曾表示對華航改名持開放態度；但他更強調改名茲事體大，需要尊重股東與全台民眾的意見，現在雖有逾4萬人聯署，仍期待社會繼續凝聚共識。

台灣交通部長林佳龍表示，華航正名一事仍需尋求民眾共識。（洪嘉徽／多維新聞）

不可諱言，西方世界確實仍有許多不知道台灣是什麼的人，把台灣跟泰國（Thailand）混淆者也不在少數；然而，疫情當下，即便可能只是部分政治人物或媒體制造的話題，仍不免會影響到兩岸關係。北京有其對外宣傳的機制，台灣當然也可以憑自身能力推動諸如口罩外交等自我宣傳行動，但該如何拿捏節度而非人云亦云，展現台灣的真正高度，民進黨政府高層仍須謹慎思量。