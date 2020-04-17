【新冠肺炎】涉疫情防控不力　哈爾濱市副市長等18名幹部被追責

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中央要求執行「外防輸入、內防反彈」防控策略，不過哈爾濱市早前就發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，自4月9日以來新增確診病例26例、無症狀感染者19例，成為防疫反面教材。

據內媒報道，今天（ 17日）下午，黑龍江全省新冠肺炎疫情「外防輸入、內防反彈」視頻會議召開。會議通報了哈爾濱市和哈爾濱醫科大學新冠肺炎疫情防控不力追責問責情況。會議上哈爾濱市委市政府向省委省政府作出書面深刻檢討。哈爾濱醫科大學黨委向省委作出書面深刻檢討。

隨著新冠肺炎疫情狀況向好，民眾的生活漸歸常態，哈爾濱中央大街人流逐漸增多。（中新社）

據黑龍江省紀委監委17日下發通報，對哈爾濱市近期新冠肺炎疫情防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。

通報指出新冠肺炎疫情發生以來，省委省政府堅決落實黨中央疫情防控決策部署，各項防控措施有力有效落實，全省疫情防控總體形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復。但近些天來，隨著防控形勢向好，哈爾濱市和哈爾濱醫科大學部分黨員幹部、公職人員麻痹思想、厭戰情緒和僥幸心理抬頭，出現形式主義、官僚主義苗頭和不盡責不擔當不作為等問題，導致哈爾濱市發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，造成嚴重後果和不良影響。

通報指出哈爾濱市自4月9日以來新增確診病例26例、無症狀感染者19例。從疫情發展看，這是由境外輸入新冠肺炎既往感染者傳染、因家庭聚集及住院引發的疫情，暴露出哈爾濱市和哈爾濱醫科大學相關職能部門和黨員領導幹部、公職人員沒有切實履行好屬地領導責任、主體責任、主管責任、崗位責任，疫情管控措施存在漏洞，外防輸入、內防反彈工作不力，對責任人必須從嚴處理。

通報指出，給予哈爾濱市副市長、市應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部副總指揮陳遠飛政務記過處分；給予哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長，校應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長傅松濱黨內警告、政務記過處分。此外哈爾濱市衛健委黨委書記、主任丁鳳姝等人也遭追責問責。

據此前報道，哈爾濱道外區日前出現「1傳10」的本土感染案例。一名87歲的男子與家人上月與一名確診患者和一名無症狀感染者聚餐後，男子一家四口在本月先後確診。這名男子在確診前，因腦中風入院治療，與其同一病區的數名病友和陪護者後來也被證實確診。此情況成為防疫反面教材。

哈爾濱道外區15日已發布疫情升級管控通知，疫情防控由低等級風險轉為中等風險，並啟動疫情防控二級響應。要求對區域內各社區實行門崗出入憑票管理，即每兩天一戶一人出行，一票一次，過期無效，無票禁止出崗，所有外來人員和車輛禁止進入小區。