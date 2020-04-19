【南海爭議】中國最南地級市三沙設區　會否刺激局勢緊張？

4月18日，民政部官方網站公告稱，中央政府（國務院）已在近日批准在海南省三沙市設立西沙區、南沙區兩個行政轄區。這一公告隨即引起外界的注意，被視為中國在南海宣示主權的又一最新動作。

中國在南海島嶼建設民用設施並確立實際行政管轄。（三沙市政府官網）

民政部官方網站消息稱，國務院於近日批准，海南省三沙市設立西沙區、南沙區。三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島。三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁。

星洲網評論稱，由於越南對西沙永興島聲稱擁有主權；南沙永暑礁則是中國填海吹沙而造成的人工島，且菲律賓、越南也聲稱擁有其主權。該報道並引述說，外界普遍認為，中國在兩地設立行政轄區，可能引發新一輪南海風波。

近年，南海爭端一度在美國「亞太戰略」的背景下趨於緊張，而中國也出於走向海洋強國的戰略需要而在實控南海爭議領土上採取步驟。數年來，南海紛爭不斷，時而緊張時而緩和。

一艘越南漁船4月2日凌晨在西沙群島海域與中國海警船相撞後沉沒，漁船上8名船員獲救起。（資料圖片）

中國海警局4月3日表示，2日凌晨，一艘越南漁船非法進入西沙群島（Paracel Islands）海域捕漁，中國海警船到場對其進行警告驅離。對方拒絕駛離並多次做出危險動作，最終撞到海警船後沉沒，漁船上8名船員被救起並隨後釋放。這次事件一度導致雙方爭吵升級。越南方面要求中方調查澄清，對上述中國公務員和海警船進行從嚴處理，杜絕類似行動再次發生，同時對越南漁民提供妥善的賠償。而中國外交部則反駁說，「一段時間以來，越南漁船頻繁進入中國西沙群島領海、內水侵漁侵權，並無視中方執法，甚至採取危險舉動對抗執法。中方已就此向越方表達嚴重關切和強烈不滿，要求越方切實教育管束本國漁船漁民，不要到中國西沙群島有關海域侵漁，更不得採取危險舉動對抗中方執法」。

根據三沙市政府官網資料，2012年7月24日中國在三沙建立地級市，隸屬海南省，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域。是中國位置最南、面積最大、陸地面積最小及人口最少的地級市。三沙市由280多個島、沙洲、暗礁、暗沙和暗礁灘及其海域組成，陸海面積約200萬平方公里。市人民政府駐於西沙永興島。設有4個工委、管委會，10個社區居民委員會。常住人口約1800人（不含駐市部隊官兵），戶籍人口621人。