新冠肺炎｜鍾南山贊成內地現在復課：中國開始復學工作具歷史意義

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情持續緩和，4月20日下午，教育部召開學校疫情防控專家報告視像會，會上，中國工程院院士鍾南山、中國工程院院士李蘭娟、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就如何做好開學後學校疫情防控工作等進行了專題報告。 鍾南山在會上表示，他贊成現在要復課了，並稱教育部開這個會有歷史意義，「因為現在全世界較大的國家中，把復學啟動到日程上的不多，或者說極少，而我們開始了這個工作，很有意義」。

鍾南山指出，現在整個國際疫情態勢一直還在往上，中國則在非常強的干預下，現在控制得很好，中國在這種情況下復工，特別是復學，是在非常特殊的「矢向差異」情況下進行。

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他表示，大部份中國人沒有免疫性，而外來輸入造成中國的繼發感染隨時存在，「但是我們必須在嚴防嚴控的情況下開始復學。這是一個新課題，需要大家共同努力，怎麼走好這步棋，平衡好復學、恢復經濟和抵禦外來輸入擴大感染的關係。」他還表示，目前按照群防群控的機制，有一些輸入或傳染不奇怪，有個別的或者少量的輸入傳播不會形成大的疫情。

在校園疫情防控方面，鍾南山提醒道，開學時，聚集最容易產生互相感染，所以減少聚集非常重要，要適當地考慮錯峰上課、座位隔開距離、宿舍通風等措施，雖然會有很多困難，但是一開始需要有這麼一個過程。同時，要關注外來感染，大學特別要關注有接觸歷史的留學生情況。另外，要有防護意識，保持警惕，在學生出現不舒服、發燒或者突然很疲勞、咳嗽等情況時要注意儘早看門診、檢查，避免發生疫情反覆的情況。

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鍾南山認為，復學這條路雖然很艱難，但一定要做夠措施、學着往前走，「我總的一個意思是，我讚成現在要復課了。」

張文宏則表示，目前中國是面臨風險的，最大的風險是輸入性的風險，以及無症狀感染者，但是這種風險也不至於大到比其他國家更大，「現在全世界的疫情都沒有中國控制得好，從物理學勢能的講法，可以說我們處在最低點」。李蘭娟也積極主張復學，但她也提醒，現在還不能放鬆，要確保進校的人是沒有被感染的。

值得一提是，隨着內地疫情逐步受控，不少省市區已有中小學校開始復課。近日，湖北多地的消防員也進入校園消毒，對教學樓、宿舍樓、樓梯走廊等區域進行科學消殺，為當地學生開學復課做準備。

（中國青年報、澎湃新聞）