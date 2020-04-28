【新冠肺炎】《新聞聯播》再批蓬佩奧：背負四宗罪，突破做人底線

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）已多次就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）發表被指任意栽贓中國的言論，引發中方強烈不滿與批評。繼昨天（27日）中國官媒央視《新聞聯播》刊發國際鋭評《散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》，對蓬佩奧予以抨擊後。今天（28日）的《新聞聯播》再刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線》。

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。（資料圖片）

銳評指出，在美國歷史上從沒見過像蓬佩奧這樣的國務卿，硬是把在中情局期間「撒謊、欺騙、偷竊」那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望。疫情發生以來，蓬佩奧變本加厲，其所作所為已經突破做人的底線。

銳評列舉了蓬佩奧背負的四宗罪：首先，蓬佩奧推動「斷供」世衛組織，對全球抗疫尤其是對最不發達國家和弱勢群體的疫情應對是有百害而無一利；其次，為掩蓋美國政府疫情應對的不及格，蓬佩奧不斷「甩鍋」中國，蓄意挑動仇恨對立，一再破壞國際防疫合作的努力；第三，疫情本已對全人類造成創傷，但在蓬佩奧的推動下，美國政府繼續對伊朗、古巴等國搞「極限施壓」，釀成更大的人道主義災難；第四，蓬佩奧在美國國內疫情防控上袖手旁觀，置美國民眾生命於不顧，一味追求政治私利。

4月28日的《新聞聯播》再刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線》。（視頻截圖）

銳評最後指出蓬佩奧的所作所為，失信於美國人民，透支美國外交信譽，為害全球抗疫合作，成為美國巨大的恥辱與不幸。

接著《新聞聯播》還播發了新華時評《蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》。時評說，近日，美國國務卿蓬佩奧等多次以莫須有之名就新冠肺炎疫情對中國進行栽贓，代表了美國一些政客的陰暗心理。“美式甩鍋”的背後，是美國當局在千方百計地為掩飾自身問題找借口和替罪羊。

時評強調，人命關天，攻擊抹黑他國不能挽回浪費的時間和逝去的生命。美方一些政客應當清楚，再怎麼使勁兒鍋也甩不過太平洋。與其無中生有地指責污蔑中國，還不如把心思用在救人性命這件事兒上。

《新聞聯播》播發新華時評《蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》。（視頻截圖）

《新聞聯播》27日刊發國際鋭評《散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》，鋭評稱，疫情暴發以來，蓬佩奧作為美國首席外交官，在疫情防控上毫無作為，如同「隱形人」。相反，他在給中國潑髒水方面跳得最兇。

鋭評指出，蓬佩奧在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇。

蓬佩奧多次就疫情對中國進行指控抨擊

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。蓬佩奧4月22日在接受霍士新聞網絡主持人英格漢姆（Laura Ingraham）採訪時表示，「即使在今天，中國政府也不允許美國科學家進入中國，不只是進入武漢實驗室，還包括任何可以了解這種病毒，了解它的起源的地方，」「我們知道新冠肺炎始於一個(實驗室)，但我們需要查清楚此事。這是一場持續的流行病。中國沒有做到我们需要的透明和開放。」

蓬佩奧4月23日在受訪時表示，中國政府可能早在2019年11月就掌握了第一個新冠病毒病例出現的訊息。此外，可以肯定的是，12月中旬前中國政府就已對疫情知情。但中國卻延遲向世人及世界衛生組織（WHO）公開此事的時間。

4月24日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上對此回應稱，蓬佩奧先生不要以為，自己在對外表態時，只要加上「可能」這個詞就可以任意地進行栽贓。耿爽指出，蓬佩奧的這些話毫無事實依據，完全是為了嫁禍於人而信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。