【新冠肺炎】習近平：全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果

中共政治局常務委員會在周三（29日）召開會議，習近平在講話中指經過艱苦卓絕的努力，「湖北保衛戰、武漢保衛戰取得決定性成果，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。」 另一方面，會議同時特別在疫情防控中，湖北省特別是武漢市的人民有很大貢獻及犧牲，如今遇到經濟社會發展和民生保障面臨的困難，「黨中央研究確定了支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施」。

習近平指湖北省特別是武漢市的人民在疫情防控中有很大貢獻及犧牲。（新華社）

習近平在重要講話中指出，戰略成果來之不易，但當前境外疫情暴發增長態勢仍在持續，中國外防輸入壓力持續加大，國內防止疫情反彈的復雜性也在增加，「疫情防控這根弦必須時刻繃緊，決不能前功盡棄。」習近平要求各地區各部門要抓緊抓實抓細常態化疫情防控，有針對性地加強外防輸入、內防反彈舉措，不斷鞏固防控戰果，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

習近平又強調，要抓好重點地區、重點群體疫情防控工作。其中近期的疫情重災區黑龍江，要完善和加強防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。至於湖北省和武漢市則要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治愈患者的關心和幫助。對於首都北京，就要繼續落實重點防控任務。

湖北武漢在4月8日解除離開通道管控，結束長達76天的「封城」。（中新社）

習近平表示，各地要落實和完善常態化疫情防控舉措，繼續堅持必要的人員管控和健康監測措施，指導企事業單位和各類公共場所落實防控要求，引導群眾做好必要的個人防護。此外，在五一假期期間要做好交通工具場站消毒通風等工作，加強景區疫情防控，同時要有序推進學校復學復課，壓實學校主體責任，確保師生身心健康。

此外，會議亦提到要有針對性加強輸入性風險防控工作，繼續加強對境外中國公民的關心關愛，守住口岸防控和入境集中隔離防線，提高外防輸入的精準性和有效性；要深化疫情防控國際合作，繼續向有關國家提供力所能及的幫助，加強防疫物資質量監管，繼續為國際抗疫合作作出積極貢獻。

另一方面，會議確定支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確具體措施。會議強調湖北省各級黨委和政府要深入貫徹落實決策部署，在常態化疫情防控前提下，加快恢復生產生活正常秩序，紮實做好「六穩」工作，落實「六保」任務；要著力做好保居民就業、保基本民生工作，幫助群眾解決就業、社保、醫保、就學等方面的實際困難，落實好特殊困難群體兜底保障政策。

會議強調湖北省要在常態化疫情防控前提下，加快恢復生產生活正常秩序。（中新社）

同時，會議要求堅決打贏脫貧攻堅戰，確保貧困人口全部脫貧；要加快復工復產、復市復業，幫助解決企業特別是中小微企業面臨的困難，促進汽車制製、電子訊息、新材料、生物醫藥等支柱產業恢復發展，穩住經濟基本盤；要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智能等新型基礎設施建設；要搶抓早稻等農業生產，拓寬農產品銷售渠道，促進農民增收；要加強公共衛生等應急體系建設，提高應對處置重大突發事件的能力。

（新華社）