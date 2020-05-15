新冠肺炎｜劉曉明：中方沒有隱瞞也不怕國際調查　首要任務是抗疫

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國駐英國大使劉曉明周四（14日）接受英國天空新聞台（Sky News）《新聞時間》欄目專訪，闡明中國抗擊新冠肺炎疫情的立場。

指「國際調查」含有政治目的

美方不斷指有大量證據顯示新冠病毒源於武漢實驗室、中方犯了錯並試圖隱瞞。劉曉明對此回應稱，「根本不存在任何隱瞞。」他表示，中方及時與世衛組織和國際社會分享了疫情信息，在1月3日就通報了美方。中美雙方疾控部門均就疫情信息保持日常溝通，美方領導人和首席外交官的有關說法根本代表不了國際社會。

2020年1月10日，一名戴着口罩的警務人員在武漢市封閉的海鮮市場前站崗，該處被指是新型肺炎爆發的源頭。（Reuters）

被問到中方為什麼不允許國際社會對武漢實驗室及濕貨市場調查，劉曉明指出，「這種所謂國際調查含有政治目的。」他認為，當前國際社會的首要任務是抗擊疫情，而中方是開放、透明的，沒有任何隱瞞，也沒有什麼好怕。中方支持在適當時候對疫情進行回顧和總結，但必須由世衛組織牽頭開展，必須是國際性的。評估的目的是進行科學分析、總結經驗，在應對下次大流行時怎麼能做得更好，而不是指責中國。

劉曉明又強調，中方與國際社會的科學家密切合作，但是這應與背後有政治動機的所謂「獨立調查」區分開來。「當你說世界各國呼籲進行獨立調查，那只是個別國家，美國，澳洲，你能說出10個國家嗎？我認為許多國家呼籲的是全球團結合作應對疫情，而不是相互指責。當今的主題是聚焦如何戰勝病毒、挽救生命，而不是指責、甩鍋。」

央視早前報道，中國生物已在北京建設完成全球最大新冠病毒疫苗生產車間。（影片截圖）

中方願意分享疫苗

根據「全球疫苗聯盟」的原則，疫苗將首先提供給疫情暴發的中心地區，無論是在世界哪個地方，之後再提供給世界各地的醫護人員。劉曉明被問到，中國是否同意這一原則。

他回應稱，中方當然願意分享疫苗，並指這是全球科學家共同努力的結果，將助力全球抗疫。現在提這樣的問題並作答為時尚早，因為各國尚未研發出新冠疫苗。他還指中國已向包括英國在內的150多個國家援助醫療物資，這些物資大部分被分配至一線醫護工作者。

中國病亡人數少因採取有效舉措

中國人口眾多，而根據官方公布的數字，在中國因新冠肺炎死亡人數低於5000，外界指「難以置信」。劉曉明則表示，疫情發生以來中國採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。武漢在面積上是倫敦的五倍，人口有1100萬，超過倫敦和北愛爾蘭人口總和。這座城市封城76天，很多當地民眾為此作出巨大犧牲。

他認為，新冠病毒具有很強的人與人之間傳染性，因此封城對防控病毒傳播是一種有效手段。此外，中國採取「早發現、早報告、早隔離、早治療」的舉措十分有效。不能因為中國死亡人數較低，就指責中國「掩蓋數據」或「隱瞞事實」。

（中國駐英國大使館）