華為戰略顧問：華為不會死也不會縮得太小　最悲觀情況是化整為零

美國商務部工業和安全局5月15日公布計劃限制華為利用美國科技和軟件，設計和製造半導體，從而保障美國國家安全。根據新規定，外國半導體製造商必須從美國取得許可證，方可向華為交付利用美國技術製造的半導體。 華為戰略顧問、原藍軍司令「孟老師」早前出席一場電話會議時分析道，無論怎麼打華為，華為都會活下來，不會死且規模不會縮得太小。

「孟老師」表示，華為不會死也不會縮得太小。（路透社）

「孟老師」於5月16日出席信達電子舉行的電話會議，解讀5月15日美國商務部的公告。據介紹，「藍軍」是華為特有組織，直接隸屬於核心職能平台戰略市場部。主要職責是通過模擬和研究競爭對手，為任正非和華為EMT（執行管理團隊）提供戰略建議。

孟老師指出，美國商務部對華為的限制安排是一個計劃，並不是決議，表明「在本條例生效後120天內，圓晶廠給華為出貨不受影響。」這有可能實行，也有可能繼續延長期限的。美國還是非常慎重，這次威懾大於實際，對特朗普的選票有好處，另外也會加大華為的客戶的憂慮，可能對華為的訂單「砍一砍」。但這個事情實際上是美國撕毀商業信譽，也傷害產業鏈的利益。

他分析道，這是特朗普獲取民意，獲取選票的工具。「從這個角度就能理解什麼時候對華為出招，如果對整個中國出招就打在棉花上了，打華為更有形象感，每打一次華為都能提高他的支持率......如果特朗普支持率在選前落後於拜登，可能會有極端的措施爭取選票。」

華為早前於社交平台貼文指出，「英雄自古多磨難，向前看，為不言棄。」（華為心聲社區）

孟老師指出，美國無論怎麼打華為，華為都會活下來，這已經用1年時間證明。美國沒有無限的開火權，雙方可能還是會談。最終有可能把動議變成決議，但有120天給華為準備，美國已經默認「打不死華為」這個事實。他強調，華為「不會死，規模也不會縮的太小」，其很多領域的行業地位還是很穩固的，接下來會萎縮到什麼程度，也很難判斷。

孟老師認為，120天的緩衝期令華為可以調整設計，例如加大國產芯片的使用比例，同時為海思找「備胎」。比如海思原來做很多電源芯片、手機處理器的PMU，本來是自己做，接下來來會加大其他國產企業的佔比，協助其做一些更有替代意義的芯片。短期內肯定會有衝擊，等庫存消耗完，前後銜接的過渡期會略難，但之後肯定會對國產替代有推動。

最悲觀的情況下，就是華為海思最終變成IP公司，保留核心的IP授權業務，而研發人員就「化整為零」，去支持其他國產芯片公司。

孟老師表示，美國是有實力，再有實力不是為所欲為。圖為美國總統特朗普。（路透社）

孟老師又指出，美國是有實力，再有實力不是為所欲為，不能長臂管轄日本的半導體耗材。而中國在整個產業鏈沒有佔據完全的製高點，有的是廣闊的市場，但這不足以威脅美國，而是有防禦能力。市場夠大，而且很多產業鏈的「髒活累活」都是中國國內在做，如果全面對抗，對美國也是不利的，所以最終還是會談判。