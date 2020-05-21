新冠肺炎｜武漢全面禁食野生動物　違者記入社會誠信檔案

新冠肺炎疫情持續，國家衛健委曾在發布會上指出，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場銷售的野生動物。國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山也曾表示，病毒通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」。 5月20日（周三），武漢市政府網站發布《關於全面禁止食用野生動物嚴格野生動物保護管理的通知》（以下簡稱《通知》），新規包括全面禁止食用所有的陸生野生動物、嚴格禁止捕獵野生動物、全面禁止非法野生動物交易等。通知的有效期為5年。

疫情爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，當地曾有商戶售賣各種類別的野生動物：

商戶「大眾畜牧野味」位於武漢華南海鮮市場東區，其價目表顯示曾出售大量疑似野生動物。（微博）

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《通知》指出，武漢市全面禁止食用所有的陸生野生動物，包括《國家重點保護野生動物名錄》、《國家保護的有益的或者重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》、《湖北省重點保護陸生野生動物名錄》載明的陸生野生動物，野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物，以及人工繁育、人工飼養的陸生野生動物；同時禁食國家重點保護的珍貴、瀕危水生野生動物及法律禁食的其他野生動物。

《通知》又要求，全市行政區域為野生動物禁獵區，除科研、種群調節、疫源疫病監測以及其他特殊情況需要外，一律禁獵；同時全面禁止以食用為目的人工繁育陸生野生動物和國家重點保護的珍貴、瀕危水生野生動物，嚴格人工繁育野生動物管理。

全面禁止以任何形式，包括網絡交易平台、商品交易市場、農（集）貿市場、餐飲場所等交易、消費場所等，非法進行野生動物交易；同時全面嚴格野生動物行政許可，依法停辦各種野生動物行政許可申請，撤回並注銷已經批出的以食用為目的的陸生野生動物人工繁育和經營利用許可證件或者文書。

《通知》又指，要加大對交易市場、餐飲酒店、電商平台、食品加工等場所的野生動物違法行為執法檢查力度。依法取締或者查封、關閉違法場所，對違法企業、違法個人予以懲處，將違法信息記入社會誠信檔案，實行聯合懲戒，並向社會公布。

（綜合報道）