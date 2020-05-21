中國外交輿論戰「戰狼化」？駐意大使：用「功夫熊貓」比喻更貼切

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，中國駐意大利大使李軍華周三（20日）就當地疫情等問題接受意媒《晚郵報》（Corriere Della Sera）採訪時表示，意大利積極開展全球抗疫合作，和包括中國在內的各國同舟共濟，共克時艱。 在被問到中國外交輿論戰「戰狼化」時，李軍華則稱，他不認為「戰狼」是合適的標簽，反而用「功夫熊貓」比喻或許更貼切。

中國駐意大利大使李軍華。（資料圖片/路透社）

根據中國駐意大利大使館網站發布的消息，李軍華在談到有關國際調查武漢病毒實驗室時強調，中方贊同世衛組織在適當時候進行回顧、總結，目的是完善全球公共衛生治理，以便國際社會今後更好應對此類突發重大傳染性疾病。但個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待地搞「有罪推定式」的「國際調查」，目的是對中國搞所謂「追責」、「索賠」，中方對此堅決反對。

而談到意大利政府遏制疫情的舉措時，李軍華表示，遏制疫情沒有適用各國的固定模式，因國施策、效果導向就是上策。而意大利是綜合各家之長，採取了適合自己的抗疫模式。他認為，經過政府和民眾的數月努力，意大利走出了疫情至暗時刻，迎來抗疫新階段，希望在疫情「第二階段」，繼續採取戴口罩、勤洗手、保持社交距離等有效防護手段。

中國向意大利派遣第三批抗疫醫療專家組。（微博）

關於中意關係，李軍華指出，「一帶一路」拉近了兩國經貿與投資，也增進了兩國民眾情感和文化交流。面對疫情兩國人民守望相助、患難與共。他認為。當前情況下，更有必要深入思考「一帶一路」框架下如何全面恢復並加強各領域合作，助力疫後經濟民生強勢復蘇。

李軍華還說，中方尊重意美關係，同時不認為這應成為中意互為夥伴的障礙。中方讚賞意大利根據自身利益奉行獨立自主的外交政策，願在相互尊重的基礎上，全力推動中意全面戰略夥伴關係邁向更高水平。

意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）原定今年下半年訪華，李軍華表示，高層交往與友誼是兩國關係非常重要的組成部分，今年是中意建交50周年，兩國關係面臨新的發展前景和機遇。中方始終和意方同事保持著密切聯繫，做好各種高層交往的準備工作。

去年3月22日，中國國家主席習近平在羅馬和意大利總統馬塔雷拉一同出席活動。（中新社）

最近很多中國大使開始積極發聲，有人用「戰狼」來形容中國外交的輿論戰。李軍華被問到他是否屬於「戰狼」時就回應稱，中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。但總有一些國家少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，近來更是借助疫情反復對華造謠抹黑，極盡污名化之能事。

他指出，中國外交官當然要把真相介紹給駐在國民眾和媒體，還原事實、講明道理。這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義。相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。「我個人不認為『戰狼』是合適的標簽，『功夫熊貓』的比喻或許更貼切。」

（中國駐意大利大使館網站）