懶人包｜中方增加外國航班回應美「斷航」　一文了解中美航線之爭

美國運輸部當地時間周三（3日）宣布，將從16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班，據報美方此舉意在施壓中國恢復美方航空公司在華航班。 翌日（4日），中國民航局發布通知，自6月8日起，允許所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃的外國航空公司，在滿足條件的情況下，每周營運1班國際客運航線航班。 美國緣何對中國使出「斷航」招數？民航局新政將如何規定美方客運航班在中國運作，又將對中美航線之爭帶來怎樣的影響？增加外國航班後，如何防範國際航班將危險移至中國境內？一文了解中美航線之爭關鍵點。

2月3日，美國聯合航空宣布停飛中國的措施提前至4日進行，自此美方主要航空公司都暫停了飛往中國內地的航班。圖為美國聯合航空的客機2019年7月17日在鳳凰城天港國際機場。（AP）

一｜美方為何會作出「斷航」決定？

美國運輸部在當地時間6月3日發布的命令中宣稱，是項政策是因中國政府未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容。

不過，根據內媒《環球網》梳理事件脈絡，早在今年1月31日，美國政府宣布自美東時間2月2日下午5時起，除綠卡持有者和美國公民直系親屬外，在最近14日內到過中國的非美國公民將被拒絕入境美國。從2月2日開始，來自中國的航班只允許在美國的7個機場入境。此後，包括達美航空公司、聯合航空公司和美國航空公司在內的美國主要航企陸續暫停所有飛往中國內地的航班，但中國主要航企繼續維持了美國主要城市與中國之間通航的部分航班。因此，美國航空公司營運的中美客運航線未被列入中國民航局今年3月12日發布的「國際航班信息發布（第5期）」。

今年5月，美國的航空公司開始計劃恢復往返中國的定期客運服務。美聯航和達美航空已宣布打算在6月初恢復在各條路線上的定期客運服務，並已向中國民航局提出申請。

中國民航專家張寶鑫解讀稱，美國如此急切要恢復由美國航空公司營運的中美航線，以至於使出這樣的施壓手段，主要是因為中美間航空聯繫非常緊密，原本航空市場很繁榮，是很多美國航空公司的主要盈利點。疫情令一些美國航空公司備受打擊，對美國經濟造成巨大損失，特朗普政府出於恢復經濟的考慮，才會不斷要求中國恢復航班。

據民航局4日發布的名單，具備國際客運航班接收能力的口岸城市有37個，包括北京、上海、廣州等一線城市，也包括常州、南通、泉州、溫州等存在國際航空需求的城市。圖為北京大興機場客運大廈裏的測温點為旅客測量體温。（新華社）

二｜民航局新政將如何規定美方客運航班在中國運作？

中國民航局4日發布關於調整國際客運航班的通知，對國際客運航班數量的調整基於「繼續做好疫情防控工作，同時便利國際人員往來」。相比今年3月29日開始實行的「五個一」政策（一個航企一個國家只保留一條航線，一周最多執行一班），這份通知允許自6月8日起，所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇1個具備接收能力的口岸城市，每周營運1班國際客運航線航班。

新政實施後，包括美國航空、達美航空、美聯航在內的美國主要航空公司以及韓亞航空、加拿大航空、漢莎航空、英國航空等外國航空公司，均可以申請恢復1條往返中國的航線。另據民航局4日發布的名單，具備國際客運航班接收能力的口岸城市有37個，包括北京、上海、廣州等一線城市，也包括常州、南通、泉州、溫州等存在國際航空需求的城市。

這份通知還規定，已列入「國際航班信息發布（第5期）」 航班計劃的中外航空公司可以上述航班計劃為基準，依然執行「五個一」政策。但上述航線航班可在其公司經營許可範圍內調整境內外航點。

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三｜中方新政將對中美航線之爭帶來怎樣的影響？

廣州民航職業技術學院副教授綦琦認為，新政是對包括美國航企在內的全部外航想復航往返中國航線航班合理訴求的積極響應，明確了復航的具體路徑，極具可操作性。

但綦琦亦補充道，防疫常態化航空客運市場核心邏輯是「控住疫情方得經濟復甦、經濟復甦方能航旅重啟」。當下，全球疫情走向尚未明朗，疫情防控高於航企經濟利益訴求。與中國相反，美方在控制疫情方面表現糟糕，疫情防控能力的差異，引致社會恢復常態化時間的不同，導致疫情引發整體經濟和社會損失的差距，美方沒有理由以強權政治方式在民航領域向中方揮舞大棒。

中方新政將對入境航帆實施熔斷和獎勵機制，鼓勵航空公司主動採取有效的措施。（新華社）

四｜該通知如何防範國際航班將危險移至中國境內？

民航局發布的通知提到，中國將建立專班機制，以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵機制。

其中，獎勵措施即航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。熔斷措施為航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。熔斷期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。此外，《通知》還提到，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。

有分析指，新政強調國際航班不要把危險的關頭移到境內，鼓勵航空公司主動採取有效的措施，避免因國際航線的恢復造成大量輸入性病例進入中國。

中方新政的熔斷機制，有機會影響到中國留學生回國航班。（資料圖片）

五｜中方新政實施後 如何看待中外航班往來發展趨勢？

隨着新政落地，3月份沒有飛行計劃的外國航空公司也被允許重啟航線，預計國際航班數量將逐步提升。中國民航局副局長李健5月27日接受採訪時表示，目前最大計劃航班量是134班，而在6月1日準備將航班量擴大到407班，其中還包括經綠色通道執行的復產復工國際客運包機。

不過，由於熔斷措施的實施，一些國際航班難免會因核酸檢測結果為陽性的旅客人數過多而被迫暫停。根據四川省衛健委公布的數據，在5月30日從埃及首都開羅出發前往成都的航班上，共有新冠肺炎確診病例11宗，另有6宗核酸檢測呈陽性的無症狀感染者。如果按照《通知》要求，這一航班需要暫停4周才可恢復。此外，近期來自俄羅斯飛往中國的多架航班上，也都出現一架航班超過5名核酸檢測呈陽性的旅客。

此外，由於熔斷措施與航班的核酸檢測情況掛鉤，這讓同一航線的後續航班能否正常飛行存在不確定性，一些中國留學生回國航班面臨取消的可能，由於航空公司退票存在拖延情況，多次購票也將給留學生帶來經濟壓力。

（環球網）