【地攤經濟】官媒：北京代表國家形象　不適合搞地攤經濟

在國務院總理李克強提出「地攤經濟」可以保就業後，內地多個城市紛紛出台政策支持小販「擺攤」，一時之間湧現「地攤生意」熱潮。 不過中共北京市委機關報《北京日報》昨日（6日）刊發的評論文章指出，「地攤經濟」是否適合一個城市，要由這個城市的定位做出判斷和選擇。北京是國家首都，必須注重保持城市應有的秩序，不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利於營造和諧宜居環境的經濟業態。

▼ 圖輯｜在內地遍地開花的「地攤經濟」

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該評論文章題為「地攤經濟不適合北京」，作者署名為評論員京平。文章指，不同城市有不同的發展脈絡、發展階段、發展要求和具體情況，「地攤經濟」是否適合一個城市，要由這個城市的定位做出判斷和選擇。在這個問題上，一定要堅持從自身實際出發，不能盲目跟風。

文章稱，北京是國家首都，北京形象代表首都形象、國家形象。作為全國首個減量發展的超大型城市，有著自身的功能定位和管理要求。以首善標準抓好城市精細化治理，意味著北京必須注重保持城市應有的秩序，不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利於營造和諧宜居環境的經濟業態。

6月3日晚間，市民在北京市朝陽區望京地區的街邊商販處選購商品。（中新社）

文章續指，包含老城區在內的北京中心城區本身環境脆弱、商業集中、人員稠密，治理難度本就很大，遊商地攤給城市管理、環境衛生、交通出行等方面帶來的壓力顯而易見。街道髒亂、假冒偽劣、噪音擾民、遊商滿街、堵塞交通、不衛生不文明等曾經的城市頑疾一旦捲土重來，之前的治理成果都可能付諸東流，不利於樹立良好的首都形象和國家形象，不利於促進經濟高質發展。文章又稱，城市精細化治理是一個久久為功的過程，稍一放鬆就可能前功盡棄。

據早前報道，近日網傳北京市發布了「地攤地圖」，有多達109處擺攤地點。惟北京市城管委其後澄清，這份「地攤地圖」是謠言，實際上是多年來在該市違法擺地攤較為集中的地點。此外，北京城管方面表示，會加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。北京市有關部門負責人也稱，「北京作為偉大祖國的首都，有自己的城市功能定位和管理要求」。

（綜合報道）