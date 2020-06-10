廣東陸豐市委書記鄔郁敏受查　曾主持禁毒工作、處理烏坎事件

廣東省紀委監委周二（9日）通報稱，汕尾市委常委、陸豐市委書記鄔郁敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。 鄔郁敏曾主持陸豐市禁毒工作，亦曾參與處理「烏坎事件」，成立「群衆工作組」向村民解釋事件，入村收集訴求，並向村民說明處理情況。

官方履歷顯示，現年56歲的鄔郁敏出生於揭陽普寧，在職大學學歷，1982年8月工作，1988年6月加入共產黨。2003年至2015年間，鄔郁敏曾先後擔任揭陽普寧市委常委、市委副書記，揭陽市海洋與漁業局局長，揭西縣縣長、縣委書記等職。

國產緝毒劇《破冰行動》，早前在內地熱播，掀起收視熱潮。劇集根據2013年廣東陸豐「雷霆掃毒」真人真事改編。（網上圖片）

2015年9月，鄔郁敏履新汕尾市委常委、陸豐市委書記，直至被查。在此期間，鄔郁敏還曾同時擔任過陸豐市人大常委會黨組書記、主任，陸豐市禁毒委主任等職。

禁毒曾是鄔郁敏的重要工作。2018年8月，他曾受訪提到，陸豐要用3年的時間徹底剷除「毒」害：「3年來，陸豐禁毒投入不低於4億元，花費了大量人力物力，如果毒情反彈，那我們就對不起老百姓。」同月1日，陸豐舉行了萬人誓師大會，該市23個鎮（場、區）黨政幹部職工、中小學教師和禁毒志願者等1萬多人參加了活動。

據中新網報道，陸豐還出台了《禁毒工作獎勵辦法》，對涉毒在逃人員重金懸賞追逃，對在逃毒販在電視台和網絡進行公布，對舉報抓獲重大逃犯最高獎勵達100萬元。2016年以來，陸豐兌現禁毒獎金3250萬元，共抓獲在逃毒犯409名，其中91名迫於嚴打高壓主動投案自首。

值得一提的是，鄔郁敏的下屬、曾領導當地掃毒任務的陸豐原副市長、公安局長鄭海陸，於2018年已經落馬。鄭海陸曾多次指揮陸豐大型緝毒行動，被視為電視劇《破冰行動》中緝毒警李飛的人物原型。然而《中國紀檢監察報》2018年12月一篇題為《順「瓜」摸「藤」，以打「傘」促掃黑除惡》的文章寫道，鄭海陸與多個未破涉黑涉惡犯罪團夥案件都有關聯。

去年9月，鄭海陸被移送起訴。2019年11月，廣東汕尾市公安局發布通告，懸賞100萬元通緝在逃的涉黑頭目鄭海田，而鄭海田是鄭海陸的兄長。

據央視財經2014年報道，1999年和2011年，陸豐兩次被國家禁毒委列為涉毒重點整治地區，全國1/3的冰毒出自該市。電視劇《破冰行動》的故事原型是2013年代號為「雷霆掃毒」行動。2013年12月29日凌晨4時，3000餘名警力、570輛車、2架警用直升機，組成了109個抓捕小組，同時撲向陸豐市甲西鎮博社村。警方收網行動歷經12小時，抓獲182名疑犯，搗毀77個製毒工廠，繳獲冰毒2900多公斤，以及槍械等。

2018年12月20日，國家禁毒委正式宣布：汕尾陸豐市不再列為禁毒重點整治地區。翌日，鄔郁敏曾到甲西鎮、甲子鎮檢查指導禁毒工作，要求徹底解決陸豐毒品問題。今年5月，鄔郁敏又到甲子、甲東、甲西3鎮檢查督導禁毒工作，要求保持禁毒嚴打態勢，推進創建禁毒示範城市。

烏坎事件：廣東省陸豐市烏坎村因土地變賣問題，村民曾自發示威遊行。（資料圖片／香港01記者攝）

鄔郁敏還曾參與處理烏坎事件。2011年，烏坎村民抗議官商勾結變賣土地，其後爆發大規模警民衝突，最終經談判和平落幕，「烏坎模式」一度成為化解中國基層官民矛盾的樣板。但到2016年，村民仍未取回當局允諾歸還的土地，民選村委會主任林祖戀準備召開村民大會商討上訪事宜前夕卻被強行帶走，後被判監3年1個月，去年8月刑滿釋放。村民持續近3個月每日在村中遊行，鄔郁敏當時負責的「群眾工作組」，入村收集訴求，並向村民說明林祖戀案和烏坎土地問題的處理情況。

鄔郁敏被查非常突然，落馬前他曾頻繁露面。6月3日，鄔郁敏主持召開市委常委會（擴大）會議，傳達兩會精神；4日，汕尾市委書記到汕尾市開展脫貧攻堅掛牌督戰工作，鄔郁敏參加調研；5日，深圳羅湖區區委書記到陸豐市開展對口幫扶工作考察交流，鄔郁敏參加活動。在6月9日他落馬當天，當地官媒《汕尾日報》還刊登一則消息，提到鄔郁敏於6月1日至8日出席展脫貧攻堅專項巡察「回頭看」相關會議並講話。

而在鄔郁敏之前，已有兩任陸豐市委書記先後被通報落馬，分別是2006至2011年間擔任陸豐市委書記的陳增新以及2011至2013年間擔任該職的楊來發。

2012年8月，時任汕尾市市委常委、政法委書記陳增新通報被查。2014年12月，陳增新因受賄罪被判處有期徒刑12年，曾向陳增新「買官」的陸豐市原財政局局長張育浩因受賄罪、行賄罪也被判處有期徒刑12年。

2014年4月，「雷霆掃毒」甫結束不久，時任中山市地稅局局長楊來發被查。公開資料顯示，在接任陸豐市委書記前，楊來發曾與陳增新「搭班」，於2009至2011年間擔任陸豐市市長一職。

而在楊來發通報被查的同時，另有時任廣東省公安廳交通管理局政委馬偉靈（曾任汕尾市副市長、市公安局局長），時任汕尾市公安局黨委副書記、常務副局長陳宇鏗（曾任陸豐市公安局局長），時任汕尾市中院黨組成員、執行局局長陳俊鵬（曾任陸豐市公安局局長）等多名曾在汕尾、陸豐任職的官員落馬。

（綜合報道）