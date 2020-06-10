【觀察】高雄市長補選：「避戰」成為國民黨選項之一

高雄市長韓國瑜遭到罷免後，已對外承諾不提起訴訟，只要韓國瑜遵守承諾接受罷免結果，那麼依照台灣相關選舉罷免規定，韓國瑜的市長遺缺，將於9月份進行補選。

對於國民黨補選一戰，目前黨內各路人馬多持不同意見，但整體看來，有四套可行的劇本供選擇。一、派出重量級政治人物參選。二、找形象清新的年輕人上陣操兵。三、與台灣民眾黨合作共推。四、乾脆不提人選，將全黨從補選戰場抽離。

國民黨主席江啟臣在6月8日主持主管會報，率黨務主管向輕生的高雄市議長許昆源默哀。（洪嘉徽／多維新聞）

對於這四套劇本的劇情走向，國民黨革命實踐研究院院長羅智強在6月10日接受廣播節目訪問時表示，無論如何，上述四個辦法的結局都是「輸」，而且都是慘敗，他呼籲大家要先有心理準備，「這場仗是必敗，不要想着怎麼贏，而是怎麼輸的有尊嚴。」

不過，羅智強認為，他個人並不贊成國民黨再從地方大老、政治派系中尋覓參戰人選，反之，假如國民黨提出一個令人耳目一新的人選，只要形象好，名不見經傳也沒關係，就算此人蔘選也改變不了失敗的結局，可是國民黨至少展現出一種不同以往的態度。而且，如果這個人選把仗打起來了，接下來馬上就可以籌備2022年正式的高雄市長選舉。

羅智強強調，如果找不到耳目一新的人選，那高雄市長補選寧可不要提名，也不要濫竽充數，甚至與無黨籍以及柯文哲的台灣民眾黨合作，都是可以協商的選擇。

國民黨前主席朱立倫6月10日赴高雄弔唁已故的高雄市議長許昆源。面對國民黨內補選戰將難求，以及乾脆避戰等主張，朱立倫表示，國民黨絕對不能缺席、不能怯戰，也要儘快撕掉被惡意貼下的「親中賣台」標籤。（中央社）

儘管國民黨內將缺席高雄市長選舉，視為選項之一，但黨內風向並非一面向此處倒去。國民黨前主席朱立倫6月10日前往高雄市議長許昆源靈堂弔唁時便強調，「國民黨絕對不能夠怯戰、不能畏戰，絕對要勇敢。」

朱立倫認為，現階段國民黨處於最低點，應趕快訂出改革方向，撕掉所謂「親中賣台」的惡意標籤，並且拉近和年輕人及社會的距離。不過，朱立倫也說，呼籲國民黨高雄在地的黨內同志，一同爭取高雄市民的認同，也期盼高雄市民能放下政治考慮，純粹以高雄市未來發展的角度，投下補選的那一票。