港版國安法｜官媒反駁九大「謬論」　強調對增強外企信心有好處

全國人大會議上月表決通過港區國安法後，引起國際關注，美國總統特朗普（Donald Trump）表明會取消對港的特殊貿易地位。 中國官媒《人民日報》周四（18日）刊文，反駁九大「謬論」，指立法對增強外來投資者信心只有好處，沒有害處。文章又強調，香港回歸以來，高度自治運作良好，絕不會因為個別國家單方面制裁行動而改變。

全國人大5月28日表決通過港版國安法，表決結果2878票贊成、1票反對、6票棄權、1人未有按鍵。（路透社）

以下為《人民日報》原文：

謬論一：香港國安立法不符合國際慣例

事實：通過法律維護國家安全，是國際通行慣例。任何國家在打擊危害國家安全的犯罪方面都會採用一切管用的措施，毫不手軟。

謬論二：「極少數人就是所有人」，立法將使香港市民人人自危

事實：有關立法的適用範圍是有嚴格限定的，懲治的只是為害最烈、影響國家安全最突出的分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動以及外國和境外勢力干預香港特區事務等4種行為和活動，與絕大多數香港居民無關。

謬論三：立法將損害香港居民的基本權利和自由

事實：有關立法懲治的是極少數人所從事的危害國家安全的犯罪行為和活動，不會影響廣大香港居民依法享有和行使各種權利和自由。極少數危害國家安全的違法犯罪行為得到有效防範、制止和懲治，這將使香港法治更健全、社會更穩定，這樣才能更好地保障香港居民的生命財產安全和權利與自由。

全國人大常委法工委發言人岳仲明日前指，將會加快制定「港版國安法」。（路透社）

謬論四：立法過程不會聽取港人意見

事實：6月3日，韓正副總理在北京聽取了林鄭月娥行政長官以及特區政府有關主要官員的意見；全國政協副主席董建華先生、梁振英先生擔任召集人的「香港再出發大聯盟」於6月10日在香港舉辦座談會，聽了40位大聯盟發起人的意見。香港各界人士還可以通過電子郵件、信函或登錄中國人大網等方式反映意見。

謬論五：執法機構權責不明擴大打擊面

事實：有關機構只處理涉及國家安全範疇內的事務，相應的職責及權限將在立法中加以明確規定，符合現代法治原則和精神，不會擴大打擊面，更不會羅織罪名、任意出入人罪。大家想一想，國家安全機構在內地辦案也要嚴格依法辦事，並有嚴格的程序限制，怎麼可能到了香港反而變得無拘無束了呢？

+ 4 + 3 + 2

謬論六：立法將影響外商在港投資信心

事實：去年6月修例風波發生以來，「港獨」分子、激進分離勢力和反對派的活動重創了香港法治和經濟民生，也嚴重破壞了香港營商環境和國際形象。國安立法正是為了扭轉這個局面，讓香港恢復穩定。這對於香港保持良好營商環境，鞏固提升香港的金融、貿易和航運中心地位，增強外來投資者信心只有好處，沒有害處。涉港國安立法決定通過後，滙豐、渣打、怡和等在港外資集團紛紛表態支持，認為這有利於香港長久穩定，是一切發展的基礎和前提。

謬論七：立法將削弱香港的國際金融中心地位

事實：立法出台後，中央對香港的支持力度肯定會更大，包括鞏固香港國際金融中心地位的問題，中央也會不遺餘力地支持。只要中國經濟保持良好發展態勢，只要中央政府繼續高度重視香港的特殊地位，繼續看重世界與中國內地之間的「超級連絡人」角色和「轉換器」功能，只要中央在國際經濟環境困難的時候繼續力挺香港，就完全沒有理由擔心香港國際金融航運貿易中心的地位受到影響。

特朗普在當地時間5月29日舉行記者會，批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將會取消對港特殊待遇。（美聯社）

謬論八：美國的制裁將改變香港的單獨關稅區地位

事實：香港特別行政區特殊的經濟地位受到基本法的保護和世界各國的承認與尊重。香港單獨關稅區地位的法律基礎源自世貿組織協定，並得到香港基本法確認。香港回歸祖國後，內地與香港不斷深化互利互惠的經貿合作，香港自由港和單獨關稅區地位得到維持和鞏固，這充分說明香港的高度自治運作良好，絕不會因為個別國家單方面制裁行動而改變。

謬論九：此次立法與香港現行法律制度無法銜接

事實：此次立法不會侵蝕或取代香港現行法律體系，只是因應形勢補充現有法律的空白和不足，而且會充分考慮與香港本地法律的銜接問題，體現「一國」原則，尊重「兩制」差異，符合現代法治原則和精神。