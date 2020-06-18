【維吾爾人權法案】央視將播新疆反恐紀錄片　披露多宗恐襲案內情

美國總統特朗普當地時間6月17日正式簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，法案授權行政部門制裁被指侵害維吾爾族人權的中國官員。 對此，全國人大、全國政協、中國外交部、新疆維吾爾自治區人大常委會等密集發聲，反對美國干涉內政。 6月18日，央視新聞發布消息，稱明天（19日）起將播出第三部新疆反恐紀錄片明起播出，片中披露多宗恐襲案內情，並會有獨家專訪及首次公布的畫面。

該部新疆反恐紀錄片片名為《巍巍天山—— 中國新疆反恐記憶》，將於央視旗下「中國環球電視網」（CGTN）播出。CGTN介紹，「用我們的鏡頭，記錄下犧牲者、親歷者、倖存者，每個人的經歷都是中國新疆反恐全景的一片。」

CGTN又指，片中包含大量獨家專訪及首次公佈畫面，進一步揭開新疆的反恐之路。

在今日發布的4分14秒紀錄片預告中，披露不少畫面，涉及1990年至2015年間至少16宗案件，其中包括1990年的阿克陶縣巴仁鄉「4.5」武裝暴亂事件、1998年的伊犁州「4.6」偷運武器入境案、2009年的烏魯木齊市「7.5」打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件、2015年的拜城縣「9.18」暴力恐怖襲擊案等。

紀錄片採訪受害者的親友，他們稱：「我父親的身體沒有一處是完整的，他身上有三十多處砍傷」、「手段從過去到現在更加殘忍」、「（父親）頭中間有一個很大的窟窿，脖子上有被斧頭砍的痕跡。」

片中又提到包括龍飛在內的多位犧牲警員。據介紹，龍飛生前在新疆伊犁地區公安局防暴支隊歷任民警、分隊長，曾在7年內先後參與抓捕行動逾100次，搗毀非法宗教和暴力恐怖犯罪團伙窩點72個。1998年4月，龍飛在一次行動中被子彈擊中喪生，得年29歲。

片中又提到包括龍飛在內的多位犧牲警員。（CGTN）

全國人大、外交部等發聲明譴責美國

針對維吾爾人權法案成法，全國人大、全國政協、中國外交部、新疆維吾爾自治區人大常委會等密集發聲，反對美國干涉內政。

其中，外交部批評法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。又稱對於各國的反恐、去極端化努力，不應拿不同的尺子來衡量，更不應違背國際道義和人類良知進行蓄意歪曲。

全國人大外事委員會聲明提到，1990年至2016年底，新疆發生數千宗恐怖襲擊事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失，中方採取的一系列反恐和去極端化舉措，符合中國的法律，符合國際社會對反恐的共同期待。全國政協外事委員會則指，美國打著維護人權的幌子，企圖以此作為向中方施壓的工具，危害新疆繁榮穩定。

新疆維吾爾自治區人大常委會也表示強烈譴責，稱美國所謂新疆「壓迫少數民族、迫害宗教自由」完全是顛倒黑白，強調新疆各民族一律平等、宗教和睦和諧是不爭的事實。