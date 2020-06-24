新冠肺炎｜傳歐盟重開邊界後續禁美旅客入境　胡錫進：美國被歧視

《紐約時報》周二（23日）引述歐盟內部文件稱，歐盟計劃7月1日重開邊界，但由於美國無力控制新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，故計劃維持禁止美國旅客入境限制，而中國、古巴、越南等會列入初步的開放清單中。 中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則就事件表示，外界將產生歐盟「歧視」美國的印象，而未來美國被「歧視」的時候顯然還會有很多。如果屬實，相當於歐盟率先當眾給華盛頓一巴掌。

胡錫進指出，美國聯邦政府在新冠疫情問題上基本做了兩件事，一是自吹自擂，宣揚美國的措施多麼有力，成果多麼顯著；二是向中國「甩鍋」，說美國的損失都是中國造成的，推卸責任。「這堪稱是近幾十年來世界上最無恥的自欺欺人，他們把自己騙得暈暈乎乎的，但美國抗疫到底搞得啥模樣，世界看得很清楚。」

他表示，歐盟雖然據報道是列出了一個開放對象的統一標準，美國是因為不達標而被排除在外，但給外界將產生歐盟「歧視」美國的印象。而未來美國被「歧視」的時候顯然還會有很多。「美國最新一天的數據是，有3.2萬人感染，700多人死亡，這哪有控制住疫情的樣子？這還是進入夏天了，等冬天來了會是什麼樣？」

他又指，美國不實事求是，不把功夫老老實實地用到抗疫上，天天琢磨如何通過踩別人來矇騙美國公眾，以此度過危機，「怎能不付出代價？」如果媒體報導屬實，相當於歐盟率先當眾給華盛頓一巴掌。