被稱為人大「活化石」　申紀蘭遺體告別式今早舉行　萬餘群眾弔唁

曾獲得全國勞動模範稱號、共和國勳章的全國人大代表申紀蘭於6月28日凌晨逝世，享年90歲。 6月30日（周二）上午，申紀蘭的遺體告別儀式在山西長治殯儀館舉行。內媒指當地萬餘群眾自發前往弔唁，現場擺滿了花圈。

申紀蘭的遺體告別儀式在山西長治殯儀館舉行（點圖放大）：

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內媒報道指，申紀蘭的遺體告別儀式於上午9點舉行，早上7點開始已經陸續有不少人前來弔唁，長治殯儀館內也已經擺滿了花圈，其中包括來自安徽小崗村、山西大寨村、江蘇華西村等村敬獻的花圈。

山西省長治市平順縣紀蘭文化研究室主任張娟，在申紀蘭身邊陪伴長達8年，並陪伴申紀蘭走過最後的時光。張娟6月29日表示，申紀蘭在臨別之際特意交代一切喪事從簡，共和國勳章經費全部用作交黨費。

張娟又描述，今年4月份，長治市開兩會，眾人考慮申紀蘭的身體情況，建議不要去會場，但是申紀蘭堅持要去。當時會議室在三樓，沒有電梯，申紀蘭堅持自己走上去。張娟回憶稱，雖然只有三樓，但申紀蘭走走歇歇，「我能感覺到她身體吃不消了，但她堅持自己走上去，這大概就是信念的力量」。

2020年是申紀蘭（左）第66次參加全國兩會，她被網民稱為兩會的「活化石」。（新華社）

據早前報道，公開資料顯示，申紀蘭是山西平順人，平順縣西溝村黨總支副書記，擔任第一至十三屆全國人大代表，共參加66次全國兩會。中國人大網介紹，她積極維護新中國婦女勞動權利，倡導並推動「男女同工同酬」寫入憲法。曾榮獲「全國勞動模範」「全國優秀共產黨員」、「全國脫貧攻堅『奮進獎』」、「改革先鋒」等稱號。

申紀蘭一直以來關注「三農」問題。（資料圖片）

60多年沒有投過反對票

1954年，申紀蘭當選第一屆全國人大代表；及後，她連任13屆全國人大代表，被坊間稱作人大「活化石」。此前官媒《人民網》還刊出申紀蘭的專題報道，稱其為「半個世紀的人大代表」。申紀蘭表示，她非常擁護共產黨，「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，又稱內心擁護的事她就贊成，不擁護的她就不投票。

（綜合報道）