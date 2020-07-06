中國海警船於釣魚島海域驅逐日漁船　外交部：巡航執法是中方權利

6月21日，兩艘日本漁船在離開釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域時，被4艘中國海警船驅逐。 日本內閣官房長官菅義偉7月3日（上周五）指，日本政府已經通過外交渠道向中方表示嚴正抗議，強烈要求中方停止接近日本漁船的行為，以及退出日本聲稱的釣魚島「領海」，並表示日方在其周圍配備了海保廳巡視船，確保漁船安全。 中國外交部發言人趙立堅7月6日（周一）公布相關事件的過程細節，並表示在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利。

6月21日，兩艘日本漁船在離開釣魚島海域時被4艘中國海警船驅逐（點圖放大）：

趙立堅表示，「近日中國海警在釣魚島海域例行巡航時，發現一艘日本漁船非法侵入釣魚島領海，中國海警船依法對其實施跟蹤監控，要求其立即撤出中方海域。中方已通過外交渠道就此向日方提出嚴正交涉，敦促日方立即停止侵犯中國主權的行為」。

趙立堅強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利。我們要求日方恪守四點原則共識精神，以實際行動維護東海局勢穩定」。

近日中國海警船驅逐2艘日本漁船一事引發關注，日本罕見公開現場畫面。現場影片顯示，6月21日，兩艘日本漁船在離開釣魚島附近海域時，被正在巡邏的4艘中國海警船跟蹤。日本船員稱，中國海警船在追逐了4個多小時後才離開，兩艘漁船於次日上午返回石垣島登野城漁港。

日本沖繩縣石垣市議會通過議案，確定將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」。（資料圖片）

日本石垣市議會2020年6月22日以多數贊成票，通過了將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」。石垣市市長中山義孝接受採訪時曾稱，「加進『尖閣』字樣，是為了防止與石垣島市街區地名登野城相混淆引起的行政手續事務性差錯。」他還在Twitter上稱，更名是為了「提高行政效率」，「並非要宣示主權」。6月22日議案通過後，他再次對媒體聲稱：「沒有政治意圖。」

日媒普遍認為，此舉必然會招致中國不滿。《產經新聞》6月6日曾指出，中方近期連日向爭議島嶼周邊派遣海警局公務船，相關活動「可能因日方變更島名的舉動而變得更加活躍」。

還有觀察人士指，「這可能是美國和日本右翼插手的結果，現在中日韓在控制疫情方面做得不錯，且因經濟壓力走到一塊。但每當中日韓關係密切時，總會有美國插手，隨後不歡而散。」

對於此事，中國外交部發言人趙立堅6月22日表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。日方通過涉釣魚島所謂「更名」議案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的、無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實，中方對日方有關行徑堅決反對。

趙立堅強調，中方已通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。除此之外，中國6月23日公布了50處釣魚島附近海域的海底地理實體新名稱，被指反擊日方改名行動。