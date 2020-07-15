華春瑩回應美國安顧問奧布萊恩涉疆言論：好好讀讀馬列主義著作

針對美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）關於「中國共產黨鎮壓維吾爾人的細節令人心碎，反映了馬列主義對自然人個體的蔑視」的相關表態，中國外交部發言人華春瑩在7月15日予以回應。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表示，中國共產黨鎮壓維吾爾人的細節令人心碎，反映了馬列主義對自然人個體的蔑視。（Getty）

華春瑩表示，「奧布萊恩應該好好讀讀馬列主義著作。」華春瑩指出，「人民立場恰恰是馬克思主義政黨的根本政治立場。人民群眾是歷史的創造者，是歷史進步的真正動力，這是歷史唯物主義的最基本觀點。中國共產黨始終代表中國最廣大人民的根本利益，因為如此，中國共產黨多年來一直享有高達90%以上的人民滿意度和支持率，而且中國成為了近幾十年來唯一沒有通過戰爭、殖民和奴役就發展成為世界第二大經濟體的國家。中國共產黨堅持人民至上、生命至上，這同美方的『政治私利至上』、『資本至上』形成鮮明對比。」

華春瑩強調，「也正因為如此，中國人民在中國共產黨堅強領導下，眾志成城，取得了抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情的重大戰略性成果，最大程度地保護了廣大人民群眾的生命安全和身體健康。而美國『死亡鐘』上的數字還在一天天不斷增長。每一個冰冷數字的背後都是一個鮮活的生命。我們為美國人民感到心碎。」

關於涉疆問題，華春瑩再次指出，「美方一些人在涉疆問題上製造了本世紀最大的謊言。所謂『百萬維吾爾族人被拘押』是由美『國家民主基金會』資助的反華組織以及美國情報機構操縱設立的『新疆教培中心研究課題組』骨幹鄭國恩一手炮製的。對此，美國獨立新聞網站早有披露。事實勝於雄辯。過去40多年來，新疆自治區維吾爾族人口從555萬已經增加到了1,168萬，是40年前的兩倍還多。新疆每530個穆斯林就擁有一座清真寺，清真寺總數十多倍於美國。新疆各族人民生活愉快，自由、順暢地呼吸。你們見過這樣的種族鎮壓和壓迫嗎？」

至於美方稱新疆穆斯林生活在嚴密監控下，華春瑩指出，「上百萬名中共黨員住在維吾爾族人家中。事實是，近年來新疆開展「民族團結一家親」活動，廣大結親幹部深入基層，與老百姓同甘共苦，為他們解決就業、就學、就醫等生產生活實際需求，3年多來為各族群眾捐款9.87億多元人民幣，捐物5,112萬多件，辦實事好事1,877萬多件，受到各族群眾普遍歡迎。這也正是中國共產黨和人民魚水情深，中國政府把人民群眾放在心上、為人民辦實事的具體體現。美方政客不關心民眾疾苦，只關心自己的政治私利，他們當然理解不了。」

華春瑩稱，「再看看美國，美國內少數族裔長期飽受欺凌排斥，在政治、經濟、文化、社會生活等各個領域面臨長期、廣泛、系統性的歧視。」華春瑩說，「僅就美國印第安人而言，美政府對其長期實行強制種族滅絕、隔離、同化政策。美國在其建國後的近百年時間裏，通過西進運動大肆驅逐、殺戮印第安人。到20世紀初，美國範圍內的印第安人口從1492年的500萬驟減至25萬。如今，在美印第安人數量僅佔美總人口的2%。新冠肺炎疫情發生後，非洲裔美國人的患病率是白人的5倍多，死亡率也遠高於白人，凸顯美國的種族不平等。近期，美國非洲裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死及其引發的大規模抗議活動，再次充分暴露出美國系統性種族歧視已經使少數族裔到了『不能呼吸』的程度。」

奧布萊恩當地時間7月13日在《華盛頓郵報》發表署名文章稱，中國共產黨信奉的馬列主義認為，個人沒有內在價值，只是實現國家利益的工具。他還表示，中國共產黨鎮壓維吾爾人的細節令人心碎，反映了馬列主義對自然人個體的蔑視。只要中方繼續實施侵犯人權的行為，美國政府將會作出回應。